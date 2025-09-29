Orderberedare
2025-09-29
På Alleima sätter vi säkerheten främst och skapar en stark kultur där varje individ står i fokus. Tillsammans bygger vi en samhörighet och skapar en stöttande miljö för våra medarbetare. Här erbjuder vi trygga och stabila arbetsförhållanden, samtidigt som vi öppnar upp en värld av möjligheter för din personliga utveckling. Hos oss har du möjlighet att arbeta med de allra bästa och vara i framkant av forskning och utveckling. Våra produkter förbättrar vardagen och vi har ett starkt fokus på hållbarhet. Vi är nischade experter och marknadsledande inom vår bransch, och vi strävar alltid efter hög kvalitet.
Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vara en del av vårt framgångsrika team i rollen som Orderberedare, då är detta en plats för dig!
Som Orderberedare på Alleima kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa att leverans av kundprojekt kan ske enligt specifikation och kontrakt och att kundspecifika förnödenheter för färdigställning av kundprojekt alltid finns tillgängliga. Du kombinerar planering med praktiskt arbete och blir en nyckelperson i vårt produktions- och leveransflöde. Hos oss får du en operativ roll där du både skapar struktur och själv är med och hanterar gods, emballering och leveranser.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar:
• Medverka vid orderberedningsmöten.
• Ta fram faktaunderlag för bockning och packning.
• Verifiera tillverkningsprocedurer vid färdigställning.
• Deltaga vid skapandet av kontrollprocedurer och instruktioner för hur arbetet ska utföras inom packning, emballering och skeppning.
• Säkerställa att allt material för bockning, färdigställning, emballering och frakt finns tillgängligt i rätt tid.
• Ansvara för lastning, lastsäkring och lasttäckning vid godsavsändning.
• Handlägga transport- och lagringstekniska frågor tillsammans med kundprojektledare och skeppningsavdelning.
• Delta i tekniska diskussioner med kunder och besökare gällande emballeringslösningar.
• Ansvara för lagerhållning och förrådsverksamhet.
Din Profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet från tillverkningsindustri och/eller lager, gärna i en roll där du arbetat med packning, godshantering eller färdigställande av produkter inför leverans. Gymnasieutbildning är fullt tillräckligt, men har du en teknisk utbildning ser vi det som meriterande. Det viktigaste för oss är dock att du är rätt person med rätt inställning. För att lyckas i rollen behöver du kunna svenska mycket bra i både tal och skrift.
Som person är du noggrann, systematisk och analytisk, med god initiativ- och samarbetsförmåga. Du är flexibel, ansvarstagande och har en god helhetssyn samt förmåga att se visioner och möjligheter i arbetet. Du tycker om att planera och skapa struktur, men trivs samtidigt i en operativ roll där du själv arbetar praktiskt - till exempel med lastsäkring, montering och fysisk hantering av gods. För dig är det viktigt att arbetet blir rätt gjort, och du uppskattar variationen mellan planering, samarbete och hands-on-arbete.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Fredrik Söderström, rekryterande chef, +46 70 261 33 06
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Frida Carlsson, ansvarig rekryterare, +46 73-599 76 14
Tapio Hietala, IF Metall, +46 70 616 36 14.
Du är välkommen med din ansökan senast 2025-10-19.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
