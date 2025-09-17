Orderadministratör till telekommunikationsbolag!
Vår klient, ett snabbväxande företag inom tekniksektorn, söker en Orderadministratör som vill vara en nyckelspelare i deras framgång. Här får du chansen att växa med företaget, bidra till kundnöjdhet och bli en del av ett dynamiskt team.
OM TJÄNSTEN
Som Orderadministratör säkerställer du att kundernas beställningar hanteras effektivt från order till leverans. Du ansvarar för lageradministration och är spindeln i nätet mellan säljteamet och kunderna, vilket bidrar direkt till vår klients framgång.
Du erbjuds
Vi erbjuder dig en unik möjlighet att växa och utvecklas med vår klient i takt med att företaget expanderar. Du får en viktig roll med omgående start och blir en del av ett engagerat team.
Dina arbetsuppgifter
• Hantera ordrar från beställning till leverans
• Skapa följesedlar och hantera fraktsedlar
• Ansvar för inköpsbehov
• Samarbeta nära säljarna för att säkerställa snabba och smidiga leveranser
• Packa och förbereda varor för utlämning
VI SÖKER DIG SOM
• Är student på eftergymnasial nivå med inriktning sälj eller marknadsföring
• Har möjlighet att arbeta två halvdagar i veckan
• Har tidigare arbetat i en service- eller säljinriktad tjänst
• Har grundläggande administrativ vana
• Har intresse för teknik, telekom eller IT
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska då bägge språk används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Har arbetat i Fortnox
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Noggrann och strukturerad
• Driven och initiativtagande
• God social förmåga
• Utvecklat eget driv och självgående arbetsförmåga
• Serviceinriktad med fokus på kundnöjdhet och sälj
