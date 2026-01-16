Orderadministratör till Stigamo sökes!
2026-01-16
Är du administrativ, gillar struktur och trivs med kund- och transportkontakter? Nu söker vi 1-2 orderadministratörer till ett uppdrag hos vår kund i Stigamo under högsäsong - med möjlighet till förlängning eller övertag.
Plats: Stigamo (Jönköping)
Omfattning: Heltid
Start: Februari 2026
Uppdragslängd: ca 4-6 månader
Antal tjänster: 1-2
Om uppdraget
Vår kund befinner sig i en period med ökad belastning under högsäsong och söker därför förstärkning till sin kundsupport-/administrationsfunktion. Uppdraget är placerat i Stigamo i nya lokaler.
Du blir en del av ett team på totalt fem personer som tillsammans ansvarar för orderadministration och transporthantering. Du får en strukturerad upplärning och tydliga rutiner på plats.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
* Orderadministration
* Bokning och avisering av transporter, både in- och utgående
* Kommunikation via mejl och telefon
* Ta emot och hjälpa chaufförer på plats
Du som söker
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor. Erfarenhet från liknande arbete är en fördel, men vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och rätt inställning.
Du som person:
* Driven och ansvarstagande
* Pålitlig och strukturerad
* Bekväm med administrativa arbetsuppgifter
* Kommunikativ och lösningsorienterad Kvalifikationer
* God datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Meriterande:
* Erfarenhet av orderadministration eller kundsupport
* Erfarenhet av transportbokningar och logistikflöden
Arbetstider
Arbetet sker dagtid, men viss flexibilitet krävs. Arbetstider kan komma att ändras under tidens gång och kan förekomma på kvällar vid behov.
Din anställning
Tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower, men du utför ditt arbete på plats hos vår kund. Detta är ett konsultuppdrag som sträcker sig från februari och ca 4-6 månader fram, med möjlighet till förlängning eller övertag hos kunden beroende på behov och prestation.
Om Manpower
Som konsult hos Manpower får du möjlighet att utveckla dina kunskaper genom uppdrag hos några av Sveriges största företag inom många olika branscher. Vi är stolta över våra konsulter och tror på långsiktiga relationer.
Tillsammans med din personliga konsultchef tar du fram en karriärplan utifrån dina mål och den kompetens du vill utveckla. Manpower erbjuder trygg anställning enligt kollektivavtal med förmåner som semester, övertidsersättning, tjänstepension och försäkringar. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "56559e8b-8d8b-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Therese Johansson therese.johansson@manpower.se Jobbnummer
9688931