Order/ Produktionsplanerare/ Inköp
Hallsbergs Smide AB / Maskiningenjörsjobb / Hallsberg
2026-01-05
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
Om Tjänsten:
Som vår Ordermottagare och Produktionsplanerare ansvarar du för huvudplaneringen av företagets produktionsgrupper så att våra mål kan uppfyllas. Tjänsten är variationsrik och involverande där du samarbetar löpande med framför allt försäljning, inköp, produktion och lager. I rollen delar du ansvaret med en kollega för att vår interna planering ska få förutsättning för ett jämnt och effektivt utnyttjande av inköp och produktionsflöde och att verksamheten kan leverera enligt åtagande.
Rollen har kund- och leverantörskontakter där du med engagemang lägger fokus vid att upprätthålla och förbättra dessa dialoger.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Frisläppa tillverkningsorder samt planera dessa enligt befintlig kapacitet/beläggning och leveransbehov.
Upprätthålla produktionsplan mot fastställda mål.
Artikelberedning, lagerstyrning och optimering.
Medverka i förbättring och effektivisering av processer.
Inköp/ Avrop
Du erbjuds:
En vardag som kännetecknas av teknik, puls och en föränderlig miljö.
Ett intressant och självständigt arbete.
Arbete tillsammans med kompetenta och härliga kollegor.
Vi söker dig som:
Har ett antal års tidigare erfarenhet av planeringsarbete inom tillverkande industri, samt en relevant utbildning inom området.
Är en van användare av affärssystem och Officepaket.
Vill arbeta i en viktig roll, som har en hög samarbetsförmåga och vill arbeta i en verksamhet under utveckling.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande om du:
Har erfarenhet av affärssystemet Monitor.
Erfarenhet från tillverkningsindustrin.
Som person är du:
Strukturerad
Ansvarsfull
Drivande i dina processer
Kommunikativ
Arbetet kan tidvis bedrivas på vårt systerföretag Robustus Wear Components AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: tord.vidlund@hallsbergs-smide.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Planeringsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs Smide AB
(org.nr 556262-7108)
Bergsmansvägen 2 (visa karta
)
694 35 HALLSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bergsmansvägen 2 Kontakt
VD på Robustus Wear Components AB
Tord vidlund tord.vidlund@hallsbergs-smide.se 0701911260, 0705177220 Jobbnummer
9669326