Order Fulfillment Planner | Emerson | Mölnlycke
2025-08-19
Är du administrativt skicklig, trivs med många kontaktytor och vill arbeta i en global, högteknologisk miljö? Nu söker vi på Lernia en noggrann och serviceinriktad Order Fulfillment Planner till vår kund Emerson i Mölnlycke. Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Som Order Fulfillment Planner blir du en del av Operations/Order-teamet och ansvarar för att registrera inkommande kundorder i Emersons ERP-system, planera kapacitet och säkerställa att leveranser sker enligt plan. Du har en nyckelroll i orderflödet - från orderläggning till fakturering - och samarbetar nära både interna och externa kontaktytor världen över.Dina arbetsuppgifter
• Registrera och bekräfta kundorder i affärssystemet
• Planera och schemalägga order baserat på kapacitet och materialtillgång
• Proaktivt hantera backlog och leveransplanering
• Säkerställa leveransklarhet av färdigvaror och initiera transporter
• Kommunicera med säljkontor globalt kring orderstatus och ändringar
• Stötta vid nya produktlanseringar och ersättningsprodukter
• Initiera kundreklamationer och hantera ersättningsorder
• Administrera kommersiella dokument och fakturera enligt kontrakt
• Arbeta med ständiga förbättringar i det dagliga arbetet
• Ansvara för Trade Compliance-gatekeeping i orderprocessen
• Profil
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en roll med varierande uppgifter och högt tempo. Du tar egna initiativ, agerar med hög energi och strävar efter att leverera högklassig service till både interna och externa kunder. För att lyckas i rollen tror vi att du bygger förtroendefulla relationer genom transparens och integritet, planerar och prioriterar effektivt samt har en god samarbetsförmåga och kommunikation.Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• Mycket goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
• Erfarenhet av orderadministration, produktion, logistik, planering, shipping eller liknande
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta i ERP-system
• Bakgrund från teknik-/industriföretag
Om anställningen
• Placering: Mölnlycke
• Start: 1 september
• Slutdatum: 28 februari
• Anställningstyp: Konsultuppdrag via Lernia
• Omfattning: Heltid, dagtid
