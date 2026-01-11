Optikerassistent/säljare Helg/Sommar
2026-01-11
Vi söker butiksbiträde för helg och sommararbete!
Vi söker dig som är serviceinriktad och vill ha ett meningsfullt extrajobb där du bidrar till högkvalitativa synundersökningar.
Arbetet som optikerassistent hos oss innebär:
Du hälsar kunderna välkomna och hjälper dem att boka tid för synundersökning
Hjälper kunderna att hitta rätt båge, glas/och eller kontaktlinser
Hjälpa kunder med bågjusteringar samt enklare verkstadsjobb.
Vi kräver ingen förkunskap, upplärning kommer ske på plats. Meriterande är egen kännedom om progressiva glas.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att söka!
Intervjuer sker fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan tidsfristen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: sanna.ekeroth@klarsynt.se Arbetsgivare Töcksfors Optik AB
(org.nr 556993-3228), https://klarsynt.se/butiker/tocksfors/klarsynt-tocksfors
Töcksfors Shoppingcenter (visa karta
)
672 41 TÖCKSFORS Arbetsplats
Klarsynt Töcksfors Jobbnummer
9677324