Operatörer till Regionledningscentralen
Polismyndigheten / Administratörsjobb / Stockholm
2025-12-29
Arbetsplatsbeskrivning
Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Regionledningscentralen (RLC) är en viktig del av det brottsbekämpande arbetet, och ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen. RLC är en sektion vid operativa enheten och arbetsplatsen består bland annat av RLC-operatörer, RLC- befäl, vakthavande befäl och regionala insatsledare. På RLC hanteras, bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal, från bland annat 112, samt radioanrop. Verksamheten vid RLC präglas av ett tydligt medborgarperspektiv, där RLC ska upprätthålla en mycket hög tillgänglighet i ärenden som kräver omedelbara eller skyndsamma polisingripanden. RLC är verksamma alla timmar på dygnet året om, vilket innebär att arbetstiderna är förlagda, dagar, nätter och kvällar såväl som vardagar, helger och storhelger.Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Som operatör kommer du att besvara 112-samtal från allmänheten, hantera radioanrop från poliser i yttre tjänst, bedöma och registrera informationen samt prioritera och beordra polisresurser till olika uppdrag. För att lösa uppgiften kommer du utgå du från en nationell fastställd prioriteringsordning och du kommer arbeta under ledning och stöd av befäl. Till ditt förfogande kommer det även finnas ett flertal IT-system som hjälper dig att söka information och skapa en överblick. Perioder av hög belastning och stress förkommer, oberoende detta förväntas du att bemöta både medborgare och de poliser du leder på ett professionellt sätt. För att trivas i uppdraget behöver du därför vara trygg, stabil och ha god självkännedom, då arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena kan upplevas som psykiskt påfrestande.
I operatörsrollen ingår samverkan med andra myndigheter, organisationer och samarbetspartners såsom SOS Alarm, Trafikverket, kollektivtrafiken, Räddningstjänsten och ambulansverksamheten i regionen. Arbetet som operatör inleds med en gedigen utbildning som ger dig rätt verktyg och förutsättningar för att ta dig an uppdraget. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom erfarenhet
Minst 1 års arbetslivserfarenhet
Mycket god förmåga av att kommunicera i tal och skrift på svenska
God förståelse och förmåga att kommunicera muntligt på engelska
Goda datorkunskaper och god förmåga att lära dig nya datasystem
Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av arbete där du mött eller hanterat människor i utsatta situationer (exempelvis genom arbetslivserfarenhet eller engagemang i ideell-eller föreningsverksamhet)
Arbetslivserfarenhet av arbete med hög simultanförmåga som larmcentralen, ambulans, sjukvården, försvarsmakten, kommunikationscentral, kundtjänst/support eller liknande arbete som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Dokumenterad erfarenhet där arbetet huvudsakligen skett via telefon och dator
Språkkunskaper utöver svenska och engelska du muntligen kan tillämpa obehindrat i professionella sammanhang som bedöms relevant för tjänsten
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis, beteendevetenskap, kriminologi, sjuksköterska, juridik, IT eller från polisutbildningen som arbetsgivaren anser är relevantDina personliga egenskaper
Som RLC operatör kommer du dagligen att bemöta medborgare som befinner sig i svåra situationer. Det är därför en förutsättning för tjänsten att du är kommunikativ och har en förmåga att anpassa ditt språk utifrån vem du bemöter. Vidare ställer detta krav på en god förmåga att samla in och värdera information på ett effektivt sätt för att driva ärendena framåt i en minut operativ miljö. För att lyckas i rollen behöver du därför ha kapacitet att behålla ett lugn även i pressade situationer. Rollen som RLC operatör kräver att du samarbetar bra med andra och samspelar med dem på ett lyhört och konstruktivt sätt. Det är viktigt att du strävar efter ett gott samarbetsklimat och bidrar till gruppen.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare
SACO och SEKO Polisen nås via 114 14
Polisförbundet Kassandra Palma
Fackförbundet ST Tom Johnsson
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tjänsten inleds med en obligatorisk utbildning. Godkänd utbildning är ett krav för fortsatt anställning.
Anställningsbenämning: Handläggare/Polisassistent
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Treskift, dag-, kväll och nattjänstgöring.
Tillträde: augusti/september 2026
Funktion: RLC Operatör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl, som du hittar i original annonsen på Polisens hemsida. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Fullständig annons och information om hur du skickar in din ansökan, hittar du här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/
I urvalsfasen kommer personlighets- och logiktest användas. Arbetsprover är en del av rekryteringsprocessen och kommer genomföras på plats.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering.
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A784.725/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen och uppdraget kontakta oss på: rlc-sthlm.volymarenden@polisen.se
9664302