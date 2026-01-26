Operatörer | Heltid | Malmö
Är du en person som gärna utmanar dig själv och strävar efter att utvecklas i din yrkesroll? Har du erfarenhet som operatör och drömmer om att vara en nyckelperson i vårt färgrika team? Då har vi tjänsten för dig! Vi på Manpower söker just nu operatörer för spännande möjligheter hos en av våra kunder i Malmö. Låter det här som en tjänst för dig? Ansök redan idag!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och vår kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbetar på plats hos kunden i Malmö.
Placeringsort: Malmö
Arbetstider: Dagtid 06:00-14:06 eller kvällstid 14:00-21:56
Anställningsform: Visstid 6 månader med chans till förlängningPubliceringsdatum2026-01-26Företaget
Vår kund är en välkänd internationell aktör och en ledande färgfabrik med lång erfarenhet inom branschen. Verksamheten präglas av hög kvalitet, säkerhet och ett starkt fokus på innovation. Fabriken i Malmö är en modern produktionsmiljö där kompetens och utveckling står i centrum.
Om jobbet som maskinoperatör
Som maskinoperatör arbetar du i produktionen med ansvar för den dagliga driften på avdelningen. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Övervakning, justering och enklare felsökning av produktionsmaskiner
Blandning av råvaror och produktion av färg enligt recept och instruktioner
Tappning av färg till IBC-behållare
Satsning och övervakning av reaktorer
Truckkörning av färgbehållare och material inom produktionen
Samarbete med kollegor för att säkerställa kvalitet, säkerhet och ett effektivt flöde
Du bidrar aktivt till att maskinerna når sin fulla kapacitet och att produktionsavbrott minimeras.
Är du rätt person för tjänsten?
För att trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, noggrann och har ett starkt eget driv. Du arbetar strukturerat, har god säkerhetsmedvetenhet och trivs i en produktionsmiljö. Du är en lagspelare som inte är rädd för att ta i när det behövs och har lätt för att se både helhet och detaljer.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Krav för tjänsten
Truckkort A1-A4 och B1-B4
Tidigare erfarenhet från industriell produktion
Fullständig gymnasieexamen
B-körkort och tillgång till bil
God fysik
Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare lagererfarenhet
God vana av truckkörning i produktionsmiljö
I enlighet med vår kunds krav så genomför vi i denna rekryteringsprocess en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Erbjudande
Vi på Manpower hjälper dig att forma din framtid utifrån din kompetens samt dina behov och önskemål. Vi samarbetar med många attraktiva företag och kan öppna dörren till intressanta och spännande uppdrag. Som resurskonsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Hur söker jag jobbet?
Det är väldigt enkelt! Ansök jobbet via ansökningsknappen. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Nordström via e-post: sara.nordstrom@manpower.se
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Vi erbjuder alltid en marknadsmässig lön. Så ansöker du
