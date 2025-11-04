Operatör till vår kund i Göteborg
Eterni Sweden AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Göteborg Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Göteborg
2025-11-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
OPERATÖR TILL VÅR KUND I GÖTEBORG
Vår kund i Göteborg erbjuder en spännande möjlighet för dig som vill arbeta som operatör inom produktion av plastdetaljer. Är du redo för nästa steg i din karriär hos ett ambitiöst och familjärt företag? Välkommen att söka tjänsten!Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Som operatör hos blir du en viktig del av ett mindre team och kommer att ha varierande arbetsuppgifter, där fokus ligger på produktion av plastdetaljer - från prototypstadiet till fullskalig produktion. Du kommer främst att arbeta med vakuumformning och bidra till att ta fram avancerade plastartiklar av högsta kvalitet. Rollen innebär både maskininställning, produktion och efterbearbetning. Ställa in och köra vakuumformningsmaskiner
Utföra efterbearbetning och montering av plastdetaljer
Säkerställa hög kvalitet på produkter som levereras
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi tror att du som söker är en lagspelare med god social kompetens och förmåga att samarbeta. Du är noggrann i ditt arbete och tar ansvar för att leverera produkter du kan vara stolt över. Samtidigt arbetar du gärna självständigt och tar stort eget ansvar, men bidrar också aktivt till gruppens utveckling. Vidare tror vi att du är snabblärd, driven och trivs i en roll där kvalitet står i fokus.
För att lyckas i rollen behöver du ha:Gymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
2-3 års erfarenhet från arbete som operatör, gärna inom plastindustrin
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Operatör är en direktrekrytering där du blir anställd av vår kund. Tjänsten är belagd på dagtid och alla frågor hänvisas till Amanda Olsson.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via mejl behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9588635