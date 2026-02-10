Operatör till paketeringsavdelning på Culinar
Culinar Sverige AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Kristianstad Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Kristianstad
2026-02-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Culinar Sverige AB i Kristianstad
Culinar söker nu engagerade och ansvarstagande operatörer till vår paketeringsavdelning. Här blir du en viktig del av att förpacka våra kryddblandningar och smaksättningar - produkter som används av både konsumenter och stora livsmedelsföretag för att göra varje måltid hos kunden minnesvärd.
Om rollen
Som operatör på paketeringsavdelningen är du med i ett viktig steget av produktionen - att packa våra smaksättningar i olika typer av förpackningar åt våra kunder. Det är ett arbete där teknik möter praktiskt handlag, och där du tar ansvar för att produktionen flyter på säkert, effektivt och enligt våra höga kvalitetskrav. Ute i vår produktion har vi två avdelningar som arbetar med paketering av våra smaksättningar, en som arbetar med torra kryddor och en som arbetar med flytande. Vi har ett behov på båda dessa avdelningar.
Arbetet innebär både maskinhantering och manuella moment. Du läser och följer instruktioner, laddar maskiner med ingredienser och emballage, övervakar din linje och säkerställer att rätt mängd hamnar i rätt förpackning - varje gång. Du kommer att hantera många olika produkter, dofter och råvaror, vilket gör arbetet varierande och lärorikt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Läsa och följa instruktioner för inställning och drift av maskiner
Ladda maskin med ingredienser och emballage
Ansvara för en egen linje och säkerställa att produktionen flyter på
Rapportera och dokumentera i våra datasystem
Sortera material och avfall för korrekt återvinning
Utföra rengöring och tvätt av utrustning
Säkerställa god hygien, kvalitet och säkerhet i alla moment
Hos oss kommer du att arbeta med ett brett utbud av produkter. Vi hanterar över 1000 råvaror och cirka 3000 artiklar, allt från mindre påsar och kryddburkar du ser i hyllan i din livsmedelsaffär, till stora säckar med blandningar som våra företagskunder köper för att smaksätta egna produkter
Vem är du?
Vi söker dig som gärna har en bakgrund inom livsmedelsbranschen och har jobbat i produktion tidigare då du som operatör kommer hantera olika maskiner och inställningar av dessa på våra paketeringslinjer. Du är tekniskt intresserad och det är meriterande om du har erfarenhet som maskinoperatör eller liknande. Du har goda kunskaper i svenska både muntligt och skriftligt då detta krävs i det dagliga arbetet. B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och driven som person. Du tar ansvar för ditt arbete och har ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet - något som är avgörande i vår livsmedelsproduktion. Du arbetar effektivt och målinriktat, och motiveras av att nå de tydliga mål som finns inom produktionen, samtidigt som du alltid bibehåller hög kvalitet i det du gör. I rollen är det också viktigt att vara stresstålig och att noggrant följa de regler och rutiner som gäller på arbetsplatsen då vi arbetar med livsmedel.
Hos oss värdesätter vi gemenskap och samarbete högt. Även om du har eget ansvar över en linje är det viktigt att du bidrar till ett gott samarbete, stöttar dina kollegor och är med och bygger den positiva laganda som präglar vårt arbete.
Våra värderingar - Engagemang, Mod, Omtanke och Ansvar - är grunden i hur vi arbetar tillsammans. Vi ser gärna att du delar dem med oss och bidrar till ett arbetsklimat som präglas av respekt, tillit och framåtanda.
Anställningen
Placeringsort: Fjälkinge
Anställningen: Tidsbegränsad anställning med start under våren till slutet av augusti
Arbetstid: Heltid 2-skift
Har du några frågor vänligen kontakta JHRBP Amanda Svanberg amanda.svanberg@lyckebygroup.com
. Rekryteringen sker löpande, vi tar gärna emot din ansökan snarast möjligt. Sista ansökningsdag är den 10 maj 2026. Ansökningar via epost mottages ej pga. GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culinar Sverige AB
(org.nr 556192-5875)
Gamla Vägen 27 (visa karta
)
291 67 FJÄLKINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9734874