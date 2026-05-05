Operatör Sodapanna till Stora Enso Skoghall
2026-05-05
Är du en teknikintresserad och driven lagspelare? Bli en del av vårt team och utvecklas i ett företag med stark framtidstro!
Vill du vara med och forma framtiden tillsammans med oss? Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse, som trivs i sociala sammanhang och vet att de bästa resultaten skapas i team. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, bidra och vara en del av en välskött organisation med tydliga mål, högt säkerhetstänk, stark framtidstro och spännande ambitioner.Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu en Operatör till Sodapannan till Sektion kemisk massa på Skoghalls Bruk. I sektionen ingår förutom Sodapannan, driftsavsnitten Vattenverket, Mixeri, Indunstning, Kokeri och blekeri. Arbetsuppgifterna består främst av processövervakning över Sodapannan vilket utförs i huvudsak från manöverrum, men även ronderingar ingår i det dagliga arbetet. Du är även med och ansvarar för att hitta eventuella fel snabbt, avhjälpa och utföra förebyggande underhållsarbete. Du förväntas också vara behjälplig i de förbättringsarbeten som utförs på Sodapannan.
I rollen följer och arbetar du för att avdelningen och Skoghalls verksamhetsmål, tillståndgränser och riktvärden avseende produktion, miljö och kvalitet uppfylls. Du har tillsammans med dina kollegor ett ansvar för att produktionen utförs på ett optimalt sätt för att uppnå givna mål och att uppstart, nedkörning eller avställning av olika delar inom ansvarsområdet sker på ett säkert sätt. Vidare är det viktigt att du har ett gott säkerhetstänk och att du aktivt värnar om säkerheten för dig och dina kollegor.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett stort intresse för teknik och som är van att jobba i liknande processer med repetitivt arbete och högt säkerhetsfokus. Vi tror att du har en YH-utbildning med inriktning mot driftteknik eller processteknik eller motsvarande utbildning. Vidare ser vi det som meriterande om du har några års arbetslivserfarenhet från liknande arbetsuppgifter. För att trivas i rollen är det viktigt att du är en bra teamspelare som är flexibel, analytisk och som gillar nya utmaningar. Som person är du positiv, driven och vill utvecklas inom Stora Enso. I rollen krävs det att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, samt goda IT-kunskaper.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Operatör Sodapanna innebär skiftarbete och det är en förutsättning att du som söker kan arbeta obekväma arbetstider. Tjänsten är en direktrekrytering där du blir anställd av Stora Enso Skoghall. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Emma Sjödin på emma.sjodin@eterni.se
eller 073-861 72 56.
Rekryteringsprocessen kan innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Plats: Skoghall
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontinuerligt 3-skift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
Stora Enso AB Kontakt
