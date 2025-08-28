Operatör | Lernia | Unnaryd
Är du redo för en spännande och varierande arbetsdag? Som operatör hos vår kund får du möjligheten att utveckla dina yrkeskunskaper hos vår nytänkande kund inom industribranschen. Sök och bli en del av ett dynamiskt team där trygghet och stabilitet alltid står i centrum.Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att övervaka produktionsprocesser, utföra kvalitetskontroller, felsöka och åtgärda produktions problem samt samarbeta med andra avdelningar för att optimera produktions flödet hos vår kund i Hyltebruk med omnejd.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har teknisk erfarenhet inom industrin och är van vid att arbeta 2-skift, då rollen kräver flexibilitet och noggrannhet. Du behöver ha god fysik eftersom tunga lyft förekommer. Utmärkta kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav för att effektivt kommunicera och dokumentera arbetet. Du bör också vara kvalitetsmedveten, ansvarstagande och ha förmåga att fokusera på detaljer.
Meriterande
Det är meriterande om du har ett B-körkort. Tidigare erfarenhet av att arbeta i team samt en nyfiken och snabblärd inställning är också fördelaktigt. En positiv attityd och förmågan att hantera tekniska problem snabbt kan stärka din ansökan. Erfarenhet av olika tillverkningsprocesser och teknisk felsökning är också önskvärt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
