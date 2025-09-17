Operatör inom el-koppling
Prowork Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prowork Bemanning AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som operatör inom el-koppling i en teknisk och noggrann roll där du blir en viktig del av vår produktionskedja i byggandet av framtidens bakugnar! Hos vår kund får du arbeta i en stabil och växande verksamhet som utvecklar och tillverkar industribakugnar av högsta kvalitet till bagerier över hela världen. Start för denna tjänst är under hösten 2025. Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som operatör inom el-koppling kommer du bland annat att:
Montera elutrustning enligt tillverkningsunderlag (arbetskort och el-ritning).
Märka värmesektioner med ID-skyltar.
Utföra funktionstest av GIAC-paneler (digital styrning).
Göra isolationstest samt dubbelkontroll (op.51) av elutrustning.
Montera elskåp för One-ugnar, 700-serien, EB5/EB10 och däckugnar (digitala styrningar).
Transportera färdigkopplade produkter vidare till nästa produktionsgrupp.
Avrapportera färdiga tillverkningsorder i affärssystemet Monitor.
Rapportera eventuella störningar som påverkat arbetstiden (materialbrister, kvalitetsproblem, omarbete m.m.).
Vi söker dig som är
Noggrann och ordningsam.
Lyhörd och hjälpsam.
Positiv och villig att lära dig nya arbetsuppgifter.
Van att arbeta i grupp och har förståelse för produktionsarbete.Kvalifikationer
Grundskola samt minst 3 års arbetslivserfarenhet, alternativt 3-årigt gymnasium eller motsvarande yrkesutbildning.
Kunna läsa och förstå elscheman.
Grundläggande datakunskap.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder
En stimulerande arbetsmiljö i ett sammansvetsat team.
Möjlighet att utvecklas inom el-koppling och produktion.
En roll där ditt arbete bidrar till hög kvalitet i våra produkter.
För en smidig och rättvis rekryteringsprocess använder vi AI i det första urvalet. Vår digitala AI-assistent 'Sara' kommer därför kontakta dig via chatt eller telefon. Detta ger snabbare hantering, ökad flexibilitet och en objektiv bedömning. Går du vidare, kan du bli kontaktad av en rekryterare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Jobbnummer
9512631