Operatör
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Västerås Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Västerås
2026-07-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Västerås
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Vi söker nu en noggrann och fokuserad operatör till ett spännande uppdrag hos en kund inom avancerad teknisk produktion i Västerås. Här erbjuds du möjligheten att bli en del av en kvalitetsmedveten verksamhet där precision och noggrannhet står i centrum.
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag kl. 07.00–16.00, med viss flexibilitet.
Start sker omgående eller efter kundföretagets semesterstängning under vecka 29–30.
Vad innebär rollen
Som operatör kommer du att arbeta med montering och hantering av mycket små komponenter i en kontrollerad renrumsmiljö, där särskilda rutiner kring arbetskläder och renlighet tillämpas. Rollen innebär ett detaljorienterat och koncentrationskrävande arbete där du behöver kunna arbeta metodiskt och med hög precision. Vissa moment utförs med hjälp av mikroskop.
Du kommer huvudsakligen att arbeta nära ett mindre team, samtidigt som du blir en del av en större produktionsverksamhet med omkring 30 medarbetare på olika stationer.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Montering och hantering av små och känsliga komponenter
• Precisionsarbete med höga kvalitetskrav
• Dokumentation och registrering av utfört arbete
• Arbete enligt tydliga instruktioner och fastställda processerKvalifikationer
Vi söker dig som trivs med noggrant och finmotoriskt arbete och som har lätt för att bibehålla fokus under längre perioder. Du är tålmodig, strukturerad och har ett metodiskt arbetssätt.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av detaljorienterat arbete, exempelvis montering av små komponenter eller kretskort
• God finmotorik och känsla för precision
• Erfarenhet av dokumentation eller arbete enligt kvalitetsrutiner är meriterande
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Anställningen
Tjänsten inleds som en konsultanställning, men för rätt person finns mycket goda möjligheter till en långsiktig lösning och fast anställning direkt hos kundföretaget.
Det här är ett perfekt uppdrag för dig som söker en stabil arbetsplats där kvalitet, noggrannhet och utveckling värdesätts högt. Välkommen med din ansökan!Om företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen – där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag – för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag – du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt – då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
Slottsgatan 27 (visa karta
)
722 11 VÄSTERÅS Arbetsplats
Nordiska Bemanningsgruppen Kontakt
Tobias Özer tobias.ozer@nordiskabemanningsgruppen.se Jobbnummer
10015573