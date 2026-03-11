Operatör
2026-03-11
Hillrom är nu en del av Baxter.
På Baxter är vi sammanbundna av vårt uppdrag. Oavsett din roll på Baxter har ditt arbete en positiv inverkan på människor runt om i världen. Du kommer att känna av vårt syfte i hela organisationen, eftersom vi vet att vårt arbete förbättrar resultaten för miljontals patienter.
Baxters produkter och behandlingar finns på nästan alla sjukhus världen över, på kliniker och i hemmet. I 90 år har vi varit banbrytande för betydande medicinska innovationer som förändrar vården.
På Baxter räddar vi och upprätthåller liv. Tillsammans skapar vi en plats där vi är glada, framgångsrika och inspirerar varandra. Det är här du kan göra ditt bästa arbete.
På vår produktionsanläggning i Alvik, Luleå producerar vi personlyftar, lyftselar och andra tillbehör. Våra produkter används för att lyfta och förflytta personer vid äldreboenden, specialskolor, sjukhus och i hem över hela världen. Vi vann svenska Lean-priset 2021 så vårt Lean-arbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av vår verksamhet där du kommer ha en viktig roll.

Om tjänsten
Vi söker nu en operatör till selproduktionen till vår verksamhet i Luleå. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att producera våra lyftselar. Vår produktion består av att sy lyftselarna på ett flertal olika symaskiner samt att säkerställa kvalitén på produkten. Vi vann svenska Lean-priset 2021 så vårt Lean-arbete och ständiga förbättringar är en naturlig del av vår verksamhet där du kommer ha en viktig roll.
I vår produktion i Alvik utanför Luleå erbjuder vi en ren och modern arbetsmiljö med ergonomiskt anpassade arbetsstationer. Du kommer att ingå i en trivsam arbetsgrupp bestående av 17 medarbetade i mixade åldrar. Vi erbjuder lunch till ett förmånligt pris på vår närliggande restaurang och vi har ett personalgym samt friskvårdsbidrag.Profil
Vi söker dig som är ansvarstagande, pålitlig och öppen för förändringar. För att lyckas i ditt arbete bör du vara en duktig lagspelare som också kan arbeta självständigt. Erfarenhet av sömnad eller att arbeta i en produktion är meriterande men inget krav. Goda kunskaper i svenska språket är ett krav. Andra egenskaper vi värdesätter är att du är noggrann, strukturerad och har en god samarbetsförmåga.
Ett krav är att du ska ha fyllt 18 år.
Anställningsform
Tillsvidare som inleds med 6 månader tidsbegränsad anställning. Det är fördelaktigt att ha körkort och egen bil för att kunna ta sig ut till Alvik då bussförbindelserna är begränsade.
Heltid, arbetstid är dagtid kl 7-16. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivare Baxter Medical AB
Nedre Vägen 100
975 92 LULEÅ

Arbetsplats Liko AB
Liko AB Jobbnummer
