Vi är ett litet team på fyra och söker nu en femte. Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie inom vår vertikala odling i Söderfors.
Du utför vanligt förekommande städarbete med fokus på hygien i anläggning. Hjälper till i produktion. När all arbete är klart kör du ut godset till kunderna som finns i närområdet.
Arbetstiden är dagtid
Det är meriterande om du har städutbildning eller tidigare erfarenhet av städyrket men inget krav. Även meriterande om du har erfarenhet av att köra lätt lastbil.
Som person är du noggrann, pålitlig och ansvarsfull. Vi ser gärna att sökande är från Söderfors med omnejd.
Vi kommer begära utdrag ut belastningsregistret i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
E-post: niko.kivioja@netled.fi Arbetsgivare Oh My Greens AB
(org.nr 556233-1560)
Östra verken (visa karta
)
815 75 SÖDERFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Oh My Greens AB Jobbnummer
9511136