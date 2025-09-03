Operatör
2025-09-03
Arbetsuppgifter
Är du en arbetsglad person med industrivana som vill visa vad du går för? Då kanske du är vår nästa medarbetare.
Vi söker erfarna operatörer till flera avdelningar inom tillverkningsprocessen. Vår kund behöver förstärkning av dig som har tidigare erfarenhet från industrin, särskilt inom arbete med CNC-styrda maskiner och laserskärmaskiner. Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom maskin- och robotprogrammering.
Du kommer att vara en del av produktionen i en liten arbetsgrupp.
Arbetsmomenten kan vara delvis fysiskt tungt och truckkörning förekommer.
Din profil
Vi söker dig som är självgående och flexibel i ditt arbete.
Vi tror att du har utbildning motsvarande gymnasiets industriprogram samt tidigare erfarenhet från verkstadsarbete, cnc-maskiner och industriell tillverkning. Du är noggrann och ser kvalitet som en naturlig del av ditt arbete.
• Kompetenser inom ritningsläsning.
• Är tekniskt intresserad.
• Har logiskt tänkande.
• Körkort och tillgång till bil är ett krav.
• Truckkort A+B är meriterande.
Du läser och talar flytande svenska då arbetsinstruktioner och säkerhetsinstruktioner sker på svenska.
Om tjänsten Tjänsten är en visstidsanställning hos Boge Kompetens med vår kund som arbetsplats en bit utanför Ulricehamn.
Uppdraget avser heltid, dagtid. 2-skift kan förekomma. Lön enligt avtal.
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om oss
Boge Kompetens AB är ett bemannings- och rekryteringsföretag som förser lokala företag med kompetent och självgående personal.
Vårt kontor ligger centralt i Ulricehamns stad med vacker utsikt över Åsunden.
Vi har en stark lokal kännedom, vill jobba nära våra anställda samt ha en öppen och ärlig dialog med våra kunder.
Vårt arbete präglas av lokal kännedom, kundnärhet och flexibilitet.
Vi arbetar med hjärtat! Ersättning
Lön enligt avtal
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boge Kompetens AB
(org.nr 556798-8943) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
