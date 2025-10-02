Operativ Verksamhetsansvarig - Kulinariska Event & Matstudios
2025-10-02
Om oss - Al Dente
Vi är Nordens största aktör inom matlagningsbaserade upplevelser - med över 50 000 aktiva gäster varje årsom lagar mat tillsammans i våra studios. Genom mat, vin och gemenskap skapar vi minnesvärda event för företag och privatpersoner. Våra sex anläggningar i Stockholm erbjuder allt från matlagningskurser till vinprovningar och skräddarsydda företagsevent, där varje detalj är noga genomtänkt för att maximera kundens upplevelse.
Vi är ett passionerat team med stark kärlek till mat, service och människor - och vi söker nu en operativ verksamhetsansvarig som vill vara med och ta vår gästupplevelse till nästa nivå.
Om rollen
Tjänsten är på heltid /
Du kommer att ha ett övergripande ansvar för att våra studios håller högsta standard - både vad gäller miljö, personal och kundbemötande.
Rollen kräver daglig närvaro, struktur och ett starkt engagemang för både service och ledarskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Daglig rundgång mellan våra sex anläggningar i centrala Stockholm för kvalitetskontroll.
• Fysiska möten med personal varje dag för planering, uppföljning och motivation
• Upprätta och följa checklistor för lokalernas skick, råvaror, utrustning, musik, ljus och dekoration
• Veckovis genomgång av kundbokningar och menyer för att skräddarsy upplevelsen
• Säkerställa att varje beslut och insats utgår från gästens perspektiv
• Bygga en kultur av ansvar - där personalen belönas för goda insatser och får tydlig återkoppling vid brister
• Resor inom Sverige kan förekomma till våra andra anläggningar
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet från restaurang-, event- eller upplevelsebranschen
• Har arbetat i liknande operativa roller med personalansvar
• Är van att leda personal i en operativ miljö med dagliga möten och tydlig struktur
• Har ett starkt kundfokus och ett öga för detaljer
• Är kommunikativ, lösningsorienterad och har pondus nog att både inspirera och följa upp
• Behärskar svenska och engelska mycket väl i tal och skrift
• Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger vid behov
Vi erbjuder:
• En arbetsmiljö där gästens upplevelse är vår största drivkraft
• Ett passionerat team med stark kärlek till mat, dryck och värdskap
• Möjlighet att påverka och utveckla en verksamhet i ständig rörelse
• En roll med stort ansvar, frihet och tydliga förväntningar
• En varm och social företagskultur där vi värdesätter gemenskap - vi äter ofta tillsammans, ordnar aktiviteter och konferensresor där vi utvecklas och har roligt
• Vi är anslutna till kollektivavtal via Visita Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: recruiting@aldentestockholm.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Operativ Verksamhetsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samantha Öberg AB
(org.nr 556868-4517)
Roslagsgatan 33 B BV (visa karta
)
113 54 STOCKHOLM Kontakt
Alessandra Abbruzzese recruiting@aldentestockholm.com +46 73-788 19 41 Jobbnummer
9536852