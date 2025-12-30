Operativ Underhållschef till Elis fabrik i Vaggeryd
Vill du jobba i ett framgångsrikt, internationellt och marknadsledande företag? Vi är ett av Sveriges 500 största bolag. En av våra framgångsfaktorer är att vi erbjuder våra kunder marknadens bästa och bredaste produktsortiment inom textilservice med tillhörande service. För att frigöra tid och pengar för kunden erbjuder vi våra produkter och tjänster i totalekonomiskt fördelaktiga hyrkoncept. Vi driver stolt branschens mest ambitiösa hållbarhetsagenda genom våra högt satta mål för textil, människor och klimat. 2020 blev vi det första företaget i Sverige att certifieras för vårt arbete mot FN:s globala hållbarhetsmål. Elis är ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är vi 1600 medarbetare och omsätter 2,5 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har 25 anläggningar spridda över landet. Läs mer om företaget på www.elis.se
På Elis i Vaggeryd hanteras och tvättas textilprodukter mot Hotell- och restaurangbranschen men också flera företags arbetskläder. I en toppmodern fabrik med hög potential kämpar ett 45 tal personer med att leverera hög kvalitet tillsammans med ett högt fokus på effektivitet, miljö och hållbarhet. För att kunna fortsätta möta den kvalitet och efterfrågan som finns rekryteras nu en operativ underhållschef. För rollen söker vi nu dig som vill ta ett nästa kliv i karriären där du får vara med och utveckla fabrikens underhåll på både operativ och strategisk nivå.
Dina arbetsuppgifter
Som underhållschef har du en nyckelroll i verksamheten där du leder och utvecklar underhållsteamet samtidigt som du är aktiv i det dagliga operativa arbetet. Rollen är praktiskt orienterad och innebär att du tillbringar cirka 60-70 procent av din arbetstid ute i driften. Du arbetar i nära samarbete med produktionen och övriga funktioner på anläggningen för att säkerställa en stabil, säker och effektiv drift. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter ser du nedan:
Leda och utveckla underhållsteamet samtidigt som du är aktiv i det dagliga operativa arbetet.
Skötsel och drift av fastighet, ventilation, kemikaliehantering samt panna och ångsystem. Du arbetar brett inom områden som VVS, mekanik, pneumatik, hydraulik och elektronik,
Ansvarar för planering och utförande av förebyggande underhåll och reparationer av produktionsutrustning
Utföra kontroller enligt fortlöpande tillsyn samt att planera, följa upp och vidareutveckla det förebyggande underhållsarbetet.
Budget- och rapporteringsansvar för avdelningen och ansvarar för vecko- och månadsrapportering
Etablera nya nätverk och vidareutveckla befintliga samarbeten, både internt och externt, för att stärka och effektivisera underhållsverksamheten.
Vi söker dig som har minst gymnasieexamen och ett genuint intresse för teknik, gärna med erfarenhet av drift och underhåll inom industriprocesser. För att lyckas i rollen har du en god förståelse och en helhetssyn på driften med förmåga att anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behov. Du har god datorvana och trivs med administrativa arbetsuppgifter som är en naturlig del av rollen. Erfarenhet inom el och pneumatik är meriterande, liksom tidigare erfarenhet från ledande roller. Du har god datorvana och trivs med administrativa arbetsuppgifter som är en naturlig del av rollen. Du är strukturerad, ansvarstagande och har förmåga att kombinera tekniskt kunnande med ett coachande och lösningsorienterat arbetssätt. Som person är du serviceinriktad, driven och strukturerad. Du trivs med att arbeta i team samtidigt som du tar ett stort eget ansvar och kommunicerar tydligt och förtroendeingivande. Du är stationerad i Vaggeryd och rapporterar till Platschef.
Vi är ett företag som driver den cirkulära omställningen med ett stort fokus på ett mer hållbart samhälle! Vi erbjuder dig en heltidsanställning i ett stabilt företag med en trevlig arbetsmiljö och kompetenta kollegor. Du kommer att få både produktutbildning och löpande coachning och det finns goda framtida utvecklingsmöjligheter inom företaget. Vi lever efter de värderingar som alltid har utgjort Elis ryggrad: Respekt för andra - Att vara en förebild - Integritet - Ansvar. De ger en referensram, som vägleder våra handlingar och inspirerar våra val.
I denna rekrytering samarbetar vi med Ljung Kompetensförsörjning AB. Ansökningar hanteras löpande och tjänsten kan tillsättas innan utsatt datum. Skulle du ha frågor eller funderingar kring tjänsten så är du välkommen att höra av dig till Marcus Ljung på 0705-187441 alternativt marcus.ljung@ljungkompetens.se
Ljung kompetensförsörjning är en personligare rekryteringskonsult i Jönköpingsregionen som vill göra det enkelt och säkert för ditt företag att inte bara hitta, utan också attrahera rätt kompetens att vilja jobba hos just ert företag. Vi är branschoberoende och hjälper dig rekrytera kompetens, vare sig det är för en instegstjänst, specialist- eller chefsbefattning inom produktion, teknik, logistik, inköp, ekonomi, försäljning, marknad och IT. Så ansöker du
