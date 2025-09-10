Operativ Teamleader
2025-09-10
Är du en morgonpigg, driven och engagerad person med erfarenhet av logistik och en naturlig ledare? Vill du vara en del av ett familjärt företag där du får möjlighet att påverka och utveckla både dig själv och teamet? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Till vår kund i Västberga i södra Stockholm skall vi nu hitta deras nästa Operativa Teamleader där rollen innefattar en hybridtjänst där du arbetsleder och är spindeln i nätet på terminalen första halvan av dagen, för att sedan köra godsleveranser ute på fältet.
Omfattning: Heltid 40h/v Arbetstider: Måndag-Fredag 04:00-13:00 (1h rast per dag) Lön: Baserat på kollektivavtal och erfarenhet. Tillägg för ansvarsrollen. Övrigt: Tjänstepension via FORA.
Som Teamleader kommer du att:
* Leda och motivera teamet i det dagliga arbetet på terminalen
* Planera, koordinera och följa upp arbetsflöden för att säkerställa effektivitet
* Fungera som länken mellan chaufförer och arbetsledning
* Introducera och lära upp nya medarbetare
* Säkerställa att rutiner och säkerhetsföreskrifter följs
* Bidra till ständiga förbättringar och en positiv arbetsmiljö
* Hålla koll på kvalitén och produktivitet
Dina arbetsuppgifter består av:
* Sortera, lasta och lossa gods
• Leverera och inhämtning av pall- och styckegods till terminalen med lastbil
* Sköta truckkörning (truckkort är ett krav)
* Bidra till en säker och ordningsam terminal
Profil & Bakgrund
* Har erfarenhet från logistik, terminalarbete eller liknande
• Har en bakgrund som yrkeschaufför tung trafik inom distribution
* Har truckkort enligt TLP10 och minst får köra trucktyperna A2-A4 & B1
* Har tidigare haft en ledande eller samordnande roll (meriterande)
* Är en lagspelare med god kommunikationsförmåga
* Är ansvarstagande, lösningsorienterad och gillar att arbeta i ett högt tempo
* Har god datorvana och kan snabbt sätta dig in i nya system
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Detta kännetecknar dig som person:
* Älskar utmaningar och har ambitioner
* Visar engagemang och uthållighet
* Är strukturerad och resultatorienterad
* Brinner för att kollegor och kunder är nöjda
* Kommunicerar väl och är tydlig samt gillar att jobba i ett team
Övrigt:Sök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan.
Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida. För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid 09:00-16:00 på vardagar. Urval och intervjuer kommer att ske löpande och framåt och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som blir aktuella för anställning. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannix AB
(org.nr 556966-4203), http://www.bemannix.se Kontakt
Jim Björkman jim@bemannix.se 08-555 687 01 Jobbnummer
9502738