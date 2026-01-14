Operativ Inköpare | Saab | Karlskrona
2026-01-14
Har du ett intresse för operativt inköp och vill utvecklas i en roll där du får arbeta nära leverantörer, lager och interna funktioner? Vi på Jefferson Wells söker en operativ inköpare till SAAB i Karlskrona för ett spännande konsultuppdrag. Som operativ inköpare i Karlskrona får du en central roll i det dagliga inköpsarbetet. Vill du ta nästa steg i din karriär inom operativt inköp? Då är detta rätt möjlighet för dig.
Ort: Karlskrona
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: 1 år, med möjlighet till förlängning
Om jobbet som operativ inköpare:
Som operativ inköpare hos oss på Jefferson Wells, ute hos vår kund SAAB i Karlskrona, kommer du att arbeta med det dagliga inköpsflödet och säkerställa att verksamheten har rätt material i rätt tid. Rollen innebär ett nära samarbete med taktiker, strategiska inköpare och godsmottagningen, där du blir en nyckelperson i att följa upp leveranser, hantera avrop och uppdatera artikelinformation. Du arbetar strukturerat och proaktivt för att säkerställa leveransprecision och bidra till ett effektivt materialflöde.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Hantera lagerorder och logga hämtorder.
Avropa lagermaterial och följa upp saknade leveranser.
Leveransbevaka och eskalera avvikelser till taktiker och strateg.
Uppdatera artiklar med leveranstider, priser och övrig information.
Ta fram KPI:er för leveransprecision och flagga för avvikelser.
Uppdatera prislistor och samarbeta med godsmottagningen.
Den vi söker:
Vi söker dig som vill utvecklas inom operativt inköp och trivs i en roll där du får kombinera struktur, kommunikation och problemlösning. Du är framåt, driven och har lätt för att samarbeta med olika funktioner. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, ansvarstagande och ha en god förmåga att kommunicera både på svenska och engelska.
I övrigt söker vi dig som:
Har utbildning eller erfarenhet inom inköp.
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad.
Har goda kunskaper i svenska och engelska.
Trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Blekingegatan 1 (visa karta
)
371 57 KARLSKRONA Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Lovisa Karlsson Lovisa.Karlsson@jeffersonwells.se Jobbnummer
9684246