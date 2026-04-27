Operativ Inköpare RCO
2026-04-27
Operativ inköpare sökes till RCO Security
Vill du arbeta brett med inköp i ett tekniknära B2B-bolag och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle? RCO Security söker nu en Operativ inköpare som vill utvecklas i en varierad roll nära både produktion, utveckling och produkt.
RCO önskar hyra in dig som är Operativ inköpare och du blir anställd på Switch Recruitment. Goda chanser till anställning på RCO finnes. Tjänsten är heltid och arbetsplats är både Solna & Kallhäll. Möjlighet till flexibel arbetstid och efter upplärning finns möjlighet till visst hybridarbete. Rätt person kan börja omgående.
Om rollen
I rollen som operativ inköpare blir du en del av ett aktivt inköpsteam och arbetar nära produktion avseende leverans och materialfrågor. Tillsammans med dina inköpskollegor blir du snabbt en viktig kugge i RCO 's organisation gällande produktion, leverans, kvalitet och inte minst får du arbeta med glada och engagerade kollegor.
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, nyfiken, kreativ och driven, med ett genuint intresse för inköp och logistik. Du gillar att testa nya verktyg och arbetssätt, och är intresserad av modernt inköpsarbete.
Du har öppen och engagerad attityd, lösningsorienterad och trivs bäst i ett team där alla hjälps åt. Är du prestigelös och vill lära dig mer i en roll där du får växa passar dig denna roll perfekt.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
• Gärna eftergymnasial utbildning inom inköp & logistik
• Erfarenhet av att arbeta i ett eller flera ERP-system
• Önskvärt med 5-8 års arbetslivserfarenhet varav +3 år med liknande arbetsuppgifter
• Utmärkt förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande
• Förmåga att läsa och förstå teknisk dokumentation * FörhandlingsvanaDina arbetsuppgifter
• Orderläggning och leveransbevakning * Driva materialrelaterade kvalitetsärenden mot leverantörer och internt * Mäta och utvärdera leveranskvalitet * Registrering av nya artiklar samt underhåll av grunddata
Arbetsmiljö och förmåner
Hos RCO Security blir du en del av ett engagerat team i moderna lokaler i Frösundavik, Solna och i Kallhäll där produktion finns. Vi ser att du kommer arbeta både i Solna & Kallhäll. Som en del i din fina introduktion kommer du inledningsvis delta i produktionen för att på bästa sätt snabbt lära dig produkterna.
Hur ansöker jag? Switch Recruitment är stolt partner till RCO i detta uppdrag. Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Christer Johansson. Vid minsta fråga når du mig på christer@switchrec.se
eller 070-296 56 44.
Sista ansökningsdag är 22/5-26.
Ansök genom här eller via annons på Linkedin tack. Vi hanterar ansökningarna löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I och med verksamhetens karaktär gör vi som en del av rekryteringsprocessen bakgrundskontroller på vår slutkandidat.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om vår kund här: RCO Security utvecklar och tillverkar tjänster och produkter inom passer- och säkerhetssystem. RCO grundades 1976 och har etablerat sig som en ledande leverantör på den nordiska marknaden. I dag finns RCO representerat i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Solna med produktion i Kallhäll. RCO Security helägs sedan 2017 av Novax som ingår i familjeföretaget Axel Johnson AB. RCO Security är medlem i branschorganisationerna SäkerhetsBranschen och SEM Group.
Läs mer om RCO Security på rco.se/om-oss
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
