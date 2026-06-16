Operativ inköpare
Unik Resurs I Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Saab är en innovativ leverantör av flygplanssystem och har ett brett utbud av supportlösningar inom civil och militär luftfart. Medarbetarna på Saab har ett gemensamt uppdrag att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle genom att bygga jaktflygplan, undervattensteknik, avancerade vapensystem, cybersäkerhet eller toppmoderna flygledningssystem.
Det här är inledningsvis ett konsultuppdrag på 12 månader via Unik Resurs med god möjlighet till förlängning.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som operativ inköpare blir du en viktig del av Supply Support-teamet med ansvar för att säkerställa att material och tjänster finns på plats i rätt tid för att möta produktionens behov. Du arbetar i en dynamisk och produktionsnära miljö där du har många kontaktytor, både internt och externt.
Rollen präglas av ett högt leveransfokus och kräver att du självständigt driver ditt arbete framåt samtidigt som du samarbetar nära med kollegor inom bland annat produktion, planering och logistik.
Arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för inköp av reservdelar, reparationer och tjänster kopplade till flygplanskomponenter
Lägga och följa upp inköpsorder för att säkerställa leverans i tid
Hantera och administrera försäljningsorder
Inhämta och analysera kostnadsberäkningar
Arbeta med flödesoptimering och förbättringar inom försörjningskedjan
Granska och utvärdera leverantörers kostnadsanalyser Publiceringsdatum2026-06-16Profil
Minst tre års erfarenhet av operativt inköp
Eftergymnasial utbildning inom inköp, logistik, ekonomi eller annat relevant område
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel
Förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med flera parallella uppgifter i ett högt tempo
Meriterande
Erfarenhet av inköp inom flygunderhåll, försvarsindustri, läkemedelsindustri eller annan reglerad verksamhet
Kunskap om eller intresse för exportkontroll
Erfarenhet av affärssystemet IFS Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett starkt driv. Du trivs med att ta egna initiativ, bygga goda relationer och samarbeta med många olika funktioner för att nå gemensamma mål.
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Alexandra Linderalexandra.linder@unikresurs.se
070 727 49 79
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Hybrid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
583 30 LINKÖPING Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9965431