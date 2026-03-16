Operativ inköpare
ValueOne söker en Operativ inköpare till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Arboga kommun. Uppdraget startar i April och pågår i 6 månader, med möjlighet till förlängning.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som Operativ inköpare ansvarar du för att säkerställa en stabil materialförsörjning till produktion och prototyputveckling. Syftet med rollen är att upprätthålla effektiva materialflöden och bidra till att utvecklingsprojekt och produktion levererar enligt plan.
Säkerställa materialtillgång genom att lägga inköpsorder, bevaka leveranser och följa upp avvikelser.
Kommunicera dagligen med leverantörer kring leveransstatus, kapacitet och eventuella störningar samt driva nödvändiga korrigerande åtgärder.
Identifiera alternativa artiklar eller leverantörer vid risk för förseningar eller materialbrist.
Uppdatera och kvalitetssäkra inköpsdata i affärssystemet såsom priser, artikelinformation och leverantörsuppgifter.
Hantera fakturor, prisavvikelser och säkerställa att felaktiga eller saknade prisuppgifter korrigeras.
Erfarenhet och kompetens
För att lyckas i rollen har du minst 2-3 års erfarenhet av operativt inköp inom tillverkande industri. Du har god systemvana, grundläggande teknisk förståelse och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal såväl som skrift. Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom relevant område samt erfarenhet av materialförsörjning av tekniska komponenter.
Vi tror att du är en flexibel person som snabbt kan anpassa dig till förändringar i dina arbetsuppgifter. Du kommunicerar tydligt och samarbetar väl med kollegor och andra interna funktioner. Vidare är du strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt och har lätt för att säkerställa att arbetsuppgifter utförs korrekt och med hög kvalitet.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Ersättning
