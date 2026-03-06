Operativ inköpare - Konsultuppdrag

Eqwiry AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping
2026-03-06


Vi söker nu en operativ inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos kund med placering i Jönköping. Uppdraget är ett vikariat under föräldraledighet och passar dig som har erfarenhet av operativt inköp och trivs i en internationell miljö.
Du kommer att bli en del av ett globalt inköpsteam inom indirekt inköp och arbeta nära Category Managers och interna stakeholders för att säkerställa effektiva inköpsprocesser och bidra till kostnadsbesparingar och förbättringsinitiativ.
Om uppdraget
Som operativ inköpare ansvarar du för att:

Genomföra operativa inköpsaktiviteter enligt gällande inköpsstrategi och policy

Hantera leverantörsbasen och bidra i förhandlingar

Genomföra RFQ:er och besparingsinitiativ

Säkerställa användning av befintliga leverantörsavtal

Stötta interna beställare och säkerställa korrekta kravspecifikationer

Arbeta i inköpssystem (exempelvis Coupa) och bidra till förbättring av processer

Samarbeta nära Category Managers och övriga inköpare

Du kommer att arbeta med indirekt inköp inom områden såsom:

Konsulttjänster

Resor

Professionella tjänster

Sales & Marketing

Vi söker dig som har

Minst 2 års erfarenhet av inköp, gärna operativt inköp

Erfarenhet av indirekt inköp är meriterande

Erfarenhet av ERP-system och inköpssystem

God erfarenhet av förhandling och leverantörsdialog

Erfarenhet av att arbeta i en internationell organisation är meriterande

Akademisk utbildning inom ekonomi, inköp eller liknande

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är:

Strukturerad och självgående

Kommunikativ och relationsbyggande

Serviceinriktad

Lösningsorienterad

Van att arbeta i en dynamisk miljö

Övrigt
Plats: Jönköping Distans: Ej möjligt Omfattning: Heltid Uppdragsperiod: ASAP - 31 juli 2026 Typ: Konsultuppdrag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
