Operativ inköpare - Konsultuppdrag
Eqwiry AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2026-03-06
Vi söker nu en operativ inköpare till ett spännande konsultuppdrag hos kund med placering i Jönköping. Uppdraget är ett vikariat under föräldraledighet och passar dig som har erfarenhet av operativt inköp och trivs i en internationell miljö.
Du kommer att bli en del av ett globalt inköpsteam inom indirekt inköp och arbeta nära Category Managers och interna stakeholders för att säkerställa effektiva inköpsprocesser och bidra till kostnadsbesparingar och förbättringsinitiativ.
Om uppdraget
Som operativ inköpare ansvarar du för att:
Genomföra operativa inköpsaktiviteter enligt gällande inköpsstrategi och policy
Hantera leverantörsbasen och bidra i förhandlingar
Genomföra RFQ:er och besparingsinitiativ
Säkerställa användning av befintliga leverantörsavtal
Stötta interna beställare och säkerställa korrekta kravspecifikationer
Arbeta i inköpssystem (exempelvis Coupa) och bidra till förbättring av processer
Samarbeta nära Category Managers och övriga inköpare
Du kommer att arbeta med indirekt inköp inom områden såsom:
Konsulttjänster
Resor
Professionella tjänster
Sales & Marketing
Vi söker dig som har
Minst 2 års erfarenhet av inköp, gärna operativt inköp
Erfarenhet av indirekt inköp är meriterande
Erfarenhet av ERP-system och inköpssystem
God erfarenhet av förhandling och leverantörsdialog
Erfarenhet av att arbeta i en internationell organisation är meriterande
Akademisk utbildning inom ekonomi, inköp eller liknande
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad och självgående
Kommunikativ och relationsbyggande
Serviceinriktad
Lösningsorienterad
Van att arbeta i en dynamisk miljö
Övrigt
Plats: Jönköping Distans: Ej möjligt Omfattning: Heltid Uppdragsperiod: ASAP - 31 juli 2026 Typ: Konsultuppdrag Så ansöker du
