Operativ förhandlingschef Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
För vår kunds räkning söker vi just nu en Operativ förhandlingschef till en kund i Stockholm. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-03-02 och pågå till och med 2026-10-31.
Om uppdragetSom Operativ förhandlingschef ersätter du ordinarie befattningshavare under en period av tjänstledighet. Rollen innebär ett övergripande ansvar för arbetsrättsliga frågor, fackliga förhandlingar och samverkan på central nivå. Uppdraget kombinerar strategiskt ansvar med operativt arbete och kräver både självständigt beslutsfattande och praktiskt stöd till verksamheten.
Du är placerad inom en central HR funktion och arbetar nära både ledning och HR specialister. Rollen omfattar även stöd i lönebildningsarbete, utbildningsinsatser samt deltagande i HR relaterade utvecklings och digitaliseringsprojekt.
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och samordna arbetsrättsliga frågor samt fackliga förhandlingar på organisationsnivå
Ansvara för kollektivavtalsförhandlingar och centrala samverkansmöten
Ge rådgivning i avtals och arbetsrättsliga frågor
Fatta beslut avseende lokala omställningsmedel
Stödja verksamheten i lönebildningsarbete och lönerevision
Medverka i lönekartläggningar
Hålla utbildningar inom arbetsrätt, samverkan och villkorsfrågor
Delta aktivt i HR digitaliseringsarbete, inklusive implementering av nytt lönesystem
Övrigt:Start: 2026-03-02Slut: 2026-10-31Omfattning: 100%Placering: Stockholm, med möjlighet till 50% distansarbete. Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävsAnställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om digVi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Personal, beteendevetenskaplig eller juridisk högskoleutbildning eller motsvarande
Minst tio års dokumenterad erfarenhet av arbetsrätt, fackliga förhandlingar och kollektivavtal
Minst två års erfarenhet av att självständigt leda kollektivavtals och MBL förhandlingar
Minst två års erfarenhet av självständigt beslutsfattande i förhandlings- och avtalsfrågor inom arbetsrätten
Minst två års erfarenhet av operativt arbete med avtal, villkor och lönebildning
Minst två års erfarenhet av rollen som förhandlingschef inom offentlig verksamhet
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Erfarenhet av HR digitaliseringsprojekt, särskilt vid implementering av lön- eller schemasystem
Erfarenhet av att utarbeta avtal kopplade till oregelbunden arbetstidsförläggning
Minst 2 års efarenhet av förhandlingschefsroll inom statlig myndighet eller affärsdrivande verk
Önskade personliga egenskaper:För att lyckas i rollen som Förhandlingschef måste du trivas med att arbeta strukturerat, vilket innebär att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt och har helhetsperspektiv. Du är handlingskraftig och van att sätta upp och hålla tidsramar. Som person är du relationsskapande, utåtriktad och har en god samarbetsförmåga. Vidare är du socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer, arbetar bra med andra människor och relaterar till andra på ett lyhört och förtroendeingivande sätt. Du är även tydlig, trygg, stabil och har självinsikt. AnsökanLåter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos DevotumSom konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
