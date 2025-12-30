Operativ Chef till Go-Ahead Sweden
2025-12-30
Vill du vara med och forma framtidens organisation i ett företag som satsar på människor, innovation och hållbarhet? Go-Ahead Sweden söker en operativ chef som brinner för att bygga en trygg och säker arbetsplats med fokus på engagemang, utveckling och resultat för såväl ledare som medarbetare.
Om rollen
Rollen som Operativ Chef är en nyckelroll med huvudansvar för att leda och utveckla vår operativa verksamhet med fokus på att leverera enastående service för våra kunder, samtidigt som vi stödjer och utvecklar en inkluderande medarbetarkultur.
Du har det yttersta ansvaret att överse vårt operativa utförande, genom utveckling och implementering av strategier för att säkerställa att vi når branschledande standarder som driver högsta kundnöjdhet.
En central del av ditt uppdrag är att leda, inspirera och ge ditt team rätt verktyg för att tillsammans säkerställa att vi presterar och levererar enligt våra nyckeltal och strategimål. Du arbetar nära ditt team för att skapa en kultur där kvalitet och säkerhet är i fokus.
Ditt arbete grundar sig i företagets ägardirektiv, affärsplan och fokusområden/prioriteringar, som du i din roll översätter till såväl strategiska som operativa initiativ i samråd med VD och ledningsgrupp.
Dina ansvar inkluderar:
Säkerställa efterlevnad av lagar, regler, riktlinjer och liknande bestämmelser
Utveckla ett aktivt arbetsmiljöarbete inom alla delar av verksamheten.
Budgetering, kostnadsuppföljning och optimering av vår operativa verksamhet för att uppnå kostnadseffektivitet och lönsamhet.
Driva kontinuerliga förbättringar och innovation.
Rådgivning och coachning till operativa verksamhetens chefer i syfte att stärka/utveckla dem i arbetsgivarrollen och våra strategiska och operativa initiativ.
Aktivt arbeta för ökad trivsel och engagemang hos våra medarbetare.
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning på högskole- eller universitetsnivå
Chefserfarenhet generellt samt erfarenhet från att leda och utveckla team
Utbildning inom arbetsrättsområdet
Vana att arbeta med ledarutveckling och förse ledarna med verktyg som utvecklar verksamheten
God kommunikativ förmåga
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med stor frihet och ett stort ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla det operativa arbetet inom den svenska organisationen
Placering i Nybro eller Växjö (resor/besök till våra depåer kommer att vara vanligt förekommande)
Vill du vara med på resan?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Go-Ahead Sweden - där människor och utveckling står i centrum.
Sista dag för att söka jobbet är 2026-01-20. Välkommen med din ansökan!
Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Elin Forsander elin.forsander@go-ahead.se
