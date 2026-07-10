Operativ chef inom drift och utveckling
Uniflex AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-10
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Om tjänsten Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad ledare som vill ta nästa steg i sin karriär. I den här rollen får du möjlighet att kombinera ett närvarande ledarskap med ett starkt fokus på struktur, kvalitet och resultat. Du ansvarar för den dagliga verksamheten och arbetar nära både medarbetare och verksamhet för att skapa engagemang, effektivitet och en positiv arbetsmiljö.
Du blir en viktig del i att säkerställa att verksamheten når sina mål samtidigt som du driver förbättringsarbete och bidrar till en kultur där samarbete, ansvarstagande och utveckling står i fokus.
Arbetsuppgifter Leda, coacha och utveckla en grupp medarbetare i det dagliga arbetet.
Planera, prioritera och följa upp den operativa verksamheten för att säkerställa kvalitet, produktivitet och måluppfyllelse.
Arbeta datadrivet genom att analysera nyckeltal, identifiera förbättringsområden och omsätta insikter till konkreta åtgärder.
Säkerställa att rutiner, processer och arbetssätt efterlevs samt bidra till kontinuerliga förbättringar.
Skapa engagemang genom ett tydligt, närvarande och inkluderande ledarskap.
Hantera både vardagliga och mer utmanande personalärenden på ett professionellt och lösningsorienterat sätt.
Vem är du? Vi söker dig som har erfarenhet av att leda människor och som motiveras av att utveckla både individer och verksamhet. Du är en trygg ledare som trivs i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen och där du får möjlighet att påverka resultat genom ditt ledarskap.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av ledarskap, exempelvis som teamledare, arbetsledare eller i en liknande roll.
Är datadriven och använder fakta, nyckeltal och uppföljning som grund för dina beslut.
Är strukturerad och har lätt för att planera, prioritera och följa upp verksamheten.
Trivs med att arbeta nära människor och skapar engagemang, ansvarstagande och delaktighet i gruppen.
Kommunicerar tydligt och är trygg i att ta både utvecklande och utmanande samtal när det behövs.
Har förmågan att sätta riktning, fatta beslut och skapa tydliga förväntningar.
Är trygg i att hantera motstånd och kan stötta medarbetare genom förändringar på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
Har ett positivt driv, hög energinivå och ett starkt eget ansvarstagande.
Ser detta som en möjlighet att fortsätta utvecklas i ditt ledarskap och ta nästa steg i din karriär.
För att trivas i rollen
Du uppskattar en verksamhet med högt tempo och varierande arbetsdagar där förändring ses som en naturlig del av utvecklingen. Du har förmågan att skapa struktur och stabilitet samtidigt som du driver förbättringar och inspirerar andra att utvecklas. Genom ett tydligt, konsekvent och närvarande ledarskap skapar du förtroende, bygger starka team och bidrar till att verksamheten når sina mål. Du har modet att fatta beslut, följa upp resultat och hålla fast vid överenskomna arbetssätt även när de innebär förändring.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8054720-2097382". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Norra Strandgatan 4 (visa karta
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553 20 JONKOPING Jobbnummer
10000034