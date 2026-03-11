Operations Support till Pokayoke i Norrköping
Pokayoke AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där du är en central del av leveransen och säkerställer att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tid? Trivs du i en dynamisk miljö där struktur, ansvar och tempo är en naturlig del av vardagen? Då kan rollen som Operations Support hos oss på Pokayoke vara nästa steg för dig.
Det här är en roll för dig som vill ta ett stort ansvar, arbeta nära både kunder och medarbetare, och vara en avgörande del av att säkerställa en stabil och kvalitativ leverans.
Om rollen
Som Operations Support har du en central roll där du ansvarar för rekrytering av nya medarbetare och koordinerar bemanning och schemaläggning. Du arbetar nära våra Operations Managers och ansvarar för att säkerställa att vi är rätt dimensionerade med medarbetare och att vi har rätt kompetens tillgänglig utifrån kundernas behov.
Du arbetar med hela bemanningsprocessen, från annonsering och intervjuer till bokning och schemaläggning av medarbetare. Rollen innebär ett brett administrativt ansvar där du hanterar personalbokningar, följer upp leverans och säkerställer att våra interna processer fungerar effektivt.
Arbetet innebär ett högt tempo där förutsättningarna kan förändras snabbt, och det är därför viktigt att du trivs i en roll där du behöver vara flexibel, tillgänglig och lösningsorienterad. Detta är inte en traditionell administrativ roll med fasta ramar, utan en roll där din förmåga att ta ansvar, prioritera och agera är avgörande.
Exempel på arbetsuppgifter
Ta emot och hantera beställningar från kunder
Ansvara för bokning och schemaläggning av medarbetare
Arbeta med rekrytering, inklusive annonsering, urval och intervjuer
Säkerställa bemanning och leverans på kort och lång sikt
Hantera administration kopplat till bemanning och personal
Arbeta i affärssystem, Intelliplan är starkt meriterande
Följa upp leverans, kvalitet och bemanning tillsammans med teamet
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från bemanningsbranschen och som förstår vikten av struktur, ansvar och leverans. Du har erfarenhet av rekrytering, bemanning eller personalplanering och trivs i en roll där du arbetar nära verksamheten och bidrar till helheten.
Du är en strukturerad och ansvarstagande person med ett starkt driv att göra ett bra jobb. Du har förmåga att prioritera, skapa ordning och reda och hantera flera parallella processer samtidigt. Du är modig i ditt arbetssätt, vågar fatta beslut och tar ansvar för att driva arbetet framåt.
Du har en god känsla för människor och förstår vikten av att bygga starka relationer, både med kunder och medarbetare. Du arbetar professionellt, är tydlig i din kommunikation och har ett naturligt fokus på kvalitet och leverans.
Vi söker dig som har
Erfarenhet från bemanningsbranschen
Erfarenhet av rekrytering, schemaläggning och bokning av medarbetare
Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter kopplade till bemanning
God systemvana, erfarenhet av Intelliplan är starkt meriterande
Förmåga att arbeta strukturerat och organiserat
Förmåga att prioritera och arbeta i ett varierande tempo
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Vi erbjuder
Hos Pokayoke blir du en del av ett snabbväxande företag med högt engagemang och korta beslutsvägar. Du får en viktig roll där du arbetar nära både kunder och kollegor och är en central del av vår leverans.
Du blir en del av ett engagerat team där samarbete, ansvar och kvalitet är centrala delar av vår kultur. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll och successivt ta ett större ansvar inom organisationen.Publiceringsdatum2026-03-11Så ansöker du
Detta är en tillsvidareanställning med inledande provanställning, placerad i Norrköping, med start omgående eller enligt överenskommelse.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Jansson på aj@pokayoke.se
.
Ansök nu och bli en del av ett företag som förändrar hur logistik och bemanning utvecklas i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7370349-1887581". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://jobb.pokayoke.se
Sjötullsgatan 9 (visa karta
)
602 28 NORRKÖPING Arbetsplats
Pokayoke Jobbnummer
9791728