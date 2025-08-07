Operations Specialist | Burckhardt Compression | Landvetter
2025-08-07
Trivs du i en koordinerande roll? Vill du bidra med positiv energi på kontoret? Är du en stjärna på att hantera missnöjda kunder? Vill du dessutom i nära samarbete med din chef skapa strukturer för verksamheten och effektivisera och professionalisera arbetssätt och ge både kollegor och medarbetare bästa möjliga stöd? Då ska du läsa vidare och ansöka snarast!
Om Burckhardt Compression
På Burckhardt Compression bygger vi inte bara kompressorsystem - vi möjliggör framsteg inom industrin och bidrar till en mer hållbar energiframtid. Som en global ledare inom kolvkompressionsteknik och tillhörande tjänster drivs vi av innovation, precision och ett tydligt syfte. Vårt uppdrag är att stödja världens mest kritiska industrier - energi, kemi, gastransport och mer - genom att leverera tillförlitliga, effektiva och hållbara kompressionslösningar. Från att möjliggöra renare energiproduktion till att säkerställa säker transport av industrigaser - vårt arbete gör verklig skillnad.
Nu söker vi en uppdragsfokuserad Operations Specialist med en lösningsorienterad inställning som vill bidra till att säkerställa hög operativ kvalitet, stötta våra kunder på det mest effektiva sättet och därigenom förstärka vår positiva påverkan ytterligare.
Ditt uppdrag
Du erbjuds en spännande roll inom Servicedivisionen där du blir en viktig del i verksamheten och på kontoret i Landvetter. Som Operations Specialist på Burckhardt Compression Sweden är du det operativa navet i vår serviceverksamhet - du säkerställer att varje order, varje kundkontakt och varje fältinsats genomförs med precision, omtanke och ett tydligt syfte. Ditt arbete bidrar direkt till att stötta industrier som är beroende av oss för att hålla sina verksamheter igång - säkert, effektivt och hållbart.
Dina dagar kommer innehålla följande:
• Säkerställande av strikt efterlevnad av hälso- och säkerhetsstandarder med nolltolerans för överträdelser
• Hantera serviceordrar från registrering och uppföljning till leverans i enlighet med kundkrav, ISO9001 och interna standarder och policies.
• Du kommer att vara den första kontaktytan mot kund och med starkt kundfokus besvarar du olika frågor och agerar snabbt på uppkomna problem.
• Planera och samordna fältservice. Säkerställ att tekniker har rätt verktyg, information och schema. Vid behov ordna med visumansökningar och annat reserelaterat.
• Bidra till resursplanering, kostnadsuppföljning och identifiera möjligheter till merförsäljning.
• Dokumentera och uppdatera CRM- och ERP-system
• Identifiera och underhålla relationer med leverantörer för att säkerställa hög servicekvalitet
• Hantera kundklagomål proaktivt och bidra till kontinuerliga förbättringar
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
• Organiserad
• Kundfokuserad
• Sinne för både helhet och detaljer och vet var du kan effektivisera/utveckla de administrativa flödena
• Du trivs i en teknisk och snabbrörlig miljö där du kan bidra med initiativ och göra skillnad
Vi tror att rätt kandidat har:
• Några års erfarenhet av administration eller kundservice inom teknik, industri eller tillverkning
• Teknisk och kommersiell förståelse. Sannolikt har du teknisk gymnasieutbildning i botten eller så har du skaffat erfarenheten via arbete i teknisk miljö
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift. Ytterligare nordiska språk är meriterande
• Stort kundfokus
• Förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och håller ordning även i hektiska perioder
• Problemlösningsförmåga
• Initiativförmåga
• Systemvana, du är van att arbeta i CRM och ERP-system samt i olika databaser. Har du erfarenhet av SAP är det meriterande
• Rätt personlighet är oerhört viktig! Du är energigivande, varm och trygg som person. Du vill verkligen bidra till en bra arbetsmiljö, nöjda kunder och känna dig stolt varje dag du lämnar kontoret
Redo att forma framtiden med oss?
Hos Burckhardt Compression bidrar ditt arbete till framsteg. Du blir en del av ett globalt team som driver innovation, hållbarhet och servicekvalitet - och stöttar industrier som håller världen i rörelse.
Vi erbjuder en internationell arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och ett konkurrenskraftigt förmånspaket med marknadsmässig lön, bonus, pension, livförsäkring, sjukvårdsförmåner m m.
Du kommer till en varm och trevlig kultur där medarbetare trivs och utvecklas.
Vi värdesätter mångfald och inkludering
Vi är engagerade i att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Vi tror att mångfald berikar vår arbetsplats och bidrar till vår framgång. Därför diskriminerar vi inte på grund av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning, funktionsvariation eller någon annan skyddad egenskap. Vi uppmuntrar alla kvalificerade kandidater att söka, oavsett bakgrund.
Burckhardt Compression har valt Jefferson Wells som partner i denna rekrytering. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Irene Bengtsson på mail eller på telefon 031-617294. Vi arbetar med löpande urval och ber dig ansöka omgående. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
