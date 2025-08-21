Operations Manager till Svea Bank
2025-08-21
Har du känsla för kundnöjdhet, service och är målinriktad? Trivs du i en ledande roll, gillar att ta initiativ och stort eget ansvar? Vill du vara med och bygga upp ett Contact center inom ett av våra affärsområdet som tillhandahåller tjänster för lån och sparande till privatpersoner? Då kan det här vara en roll för dig. Om rollen Vi söker en driven Operations Manager med ansvar för att starta upp och utveckla ett nytt Contact Center-team med fokus på Early Collection och Retention. Då denna del av affärsområdet inte finns i dagsläget blir det du som kommer att vara högst delaktig och utveckla den här delen av avdelningen. Du kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa att gruppen når uppsatta mål gällande intäkter, kundnöjdhet och kreditförluster - samtidigt som du får chansen att sätta strukturen för hur teamet ska arbeta på sikt. I rollen arbetar du både strategiskt och operativt, med stort mandat att påverka inriktning, arbetssätt och resultat. Du kommer ha olika kontaktytor internt och externt och behöver ha intresse och förståelse för regulatoriska krav som på olika sätt påverkar den dagliga driften och dess hanteringen. Dina huvudsakliga ansvarsområden består bland annat av att;
Ansvara för den dagliga driften av Contact Center
Fördela resurser och arbetsuppgifter inom teamet för att optimera prestation och måluppfyllelse
Säkerställa att rutiner och processer följer gällande regelverk och godkänna dessa inom ansvarsområdet
Föreslå strategiska initiativ och budgetförändringar till ledning och andra beslutsforum
Rekrytera, bygga upp och utveckla ett högpresterande team inom Early Collection och Retention
Vem är du? Vi söker dig som är trygg i en ledande roll och som brinner för att bygga upp något från grunden. Du är därför en initiativtagare med förmåga att fatta beslut, leda i förändring och se till att ditt team når sina mål. Du har intresse för lagkrav Du trivs i en miljö där du får kombinera operativt ansvar med strategiskt tänkande, och har ett starkt kund- och resultatfokus. Du är också en god kommunikatör som skapar engagemang i teamet, samarbetar effektivt med andra delar av organisationen och bidrar till en kultur präglad av ansvarstagande och utveckling. Vidare tror vi att du är lösningsorienterad, för att trivas i rollen.
Erfarenhet och kvalifikationer För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att i någon form ha lett team eller varit delaktig i att starta upp nya team. Du har förståelse för kreditprocesser, kundresan och retention samt mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Meriterande att ha arbetat inom bank, finans eller inkassoverksamhet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvaliteter. Om Svea Bank Svea är en finansiell koncern med över 2000 anställda och verksamhet i flertalet europeiska länder. Med mer än 40 års erfarenhet är vi stolta över att erbjuda innovativa och hållbara finansiella lösningar till våra kunder. Svea präglas av en familjär företagskultur där varje medarbetare bidrar med sin unika kompetens och engagemang. Vår företagskultur betonar gemenskap, handlingskraft, och balans mellan arbete och privatliv. Välkommen att följa med oss på vår spännande resa!
Ansökan Vi tar inte emot ansökningar via mail. Urval och intervjuer sker löpande. Vi önskar att tillsätta tjänsten så snart som möjligt så skicka in din ansökan redan idag. Har du frågor kring tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig till rekryterare Johanna Rooth på johanna.rooth@svea.com
