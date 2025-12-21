Operations Director - Mora
2025-12-21
Vill du leda en internationell industriverksamhet in i framtiden? Drivs du av att skapa hållbar operational excellence, utveckla människor och bygga starka team?
Efter många år i Schneider Electrics familj är Wibe Group sedan 2021 åter svenskägt och en del av Storskogenkoncernen. Bolaget befinner sig i en spännande expansionsfas, med strategiska förvärv i Asien och en stark tillväxtambition i Europa. Wibe Group erbjuder marknadsledande kabelförläggningssystem för både kommersiella och industriella miljöer, och satsar just nu på produktutveckling, modernisering av maskinparken och utveckling av ledarskap och tvärfunktionella team.
Ditt uppdrag
Som Operations Director på Wibe Group får du en nyckelroll i att leda och utveckla den europeiska tillverknings- och distributionsverksamheten, som återfinns i Mora och i Hoorn, Nederländerna. Du driver och formar en framtidssäkrad industriell strategi som kombinerar innovation, hållbarhet, konkurrenskraft och marknadens behov. Du blir en central del av Wibe Groups resa mot morgondagens industri, där man utvecklas tillsammans och i nära samarbete med internationella kunder.
Du tar det strategiska ledaransvaret för och leder genom andra chefer som närmast utgörs av Plant Managers, Supply Chain Manager, Distribution Manager och Quality Manager. Operations som verksamhet omfattar produktion, supply chain, industriprocesser, digitalisering, kvalitet, HSE, logistik och fastigheter. Du ansvarar för strategi, finansiellt resultat, footprint, leverantörshantering samt att driva en förstklassig HSE-kultur.
Du ingår i Wibe Groups koncernledning och bidrar till företagets helhet, utvecklar tvärfunktionellt samarbete och driver Wibes framtid tillsammans med övriga ledare.
Vi söker dig som är:
En genuin ledare
* Du tror på människor och leder genom förtroende, närvaro och tydlighet.
* Du bygger starka team och skapar förutsättningar för andra att växa.
* Du lever Wibes värderingar och ser samarbete som en självklar styrka.
En visionär som vågar tänka stort
* Du ser möjligheter där andra ser hinder och driver förändring med energi och mod.
* Du vill vara med och forma hur modern industri ska fungera - hållbar, digitaliserad och kundnära.
En strateg med operativ fingertoppskänsla
* Du har gedigen internationell erfarenhet och djup förståelse för hur effektiva produktions- och leverantörskedjor skapas i likvärdig industri.
* Du är van att leda komplexa verksamheter och att omsätta teori till konkret förbättring.
* Du har en naturlig förmåga att balansera strategiskt helhetsperspektiv med dagligt operativt fokus.
En förespråkare för hållbarhet och operational excellence
* Du brinner för Lean, ständiga förbättringar och att driva verksamheter mot världsklass.
* Du vet hur man skapar resultat genom att reducera slöseri, öka effektivitet och bygga sunda processer - för såväl människor som affären.
Vårt erbjudande
Du blir del av ett företag med starka värderingar, korta beslutsvägar och en kultur som bygger på teamwork, öppenhet och utveckling. Vi har en lång industriell tradition - men ännu viktigare är att vi har modet, viljan och kraften att skapa något nytt.
Här får du chansen att:
* påverka en hel verksamhets framtida riktning
* leda människor i en organisation som vill framåt
* arbeta nära våra kunder och internationella marknader
* bygga något som håller i minst 20 år framåt
Ingress Wibe Group grundades 1929 och har sedan dess haft en nästan 100-årig historia av innovation och utveckling. Vår resa började med den hexagonformade stegen, och vi fortsätter att skapa smarta lösningar tillsammans med våra kunder. Nu är vi inne i en spännande fas där vi med förnyad kraft och vilja tar oss an framtiden. Genom lyhördhet, entreprenörskap och samarbete strävar vi efter att fortsätta vara ledande i vår bransch. Hållbarhet, innovation och människors utveckling står i fokus när vi arbetar för cirkulära produktlivscykler och minskat klimatavtryck. Vi vill vara ett företag som skapar stolthet - både för våra kunder och framtida generationer.
Wibe Group är ett snabbt växande internationellt företag med fabriker i Sverige, Nederländerna Malaysia och Indien samt säljkontor i Norge, Danmark och Storbritannien. Vi är idag runt 430 anställda och omsätter ca 1 miljard sek.
Wibelieve in you - Vår kultur och våra värderingar
På Wibe Group tror vi att människor är nyckeln till vår framgång och att fantastiska saker händer när människor känner sig betrodda, stärkta och inspirerade. Din utveckling, dina idéer och din passion formar framtiden tillsammans med oss. Våra värderingar hjälper oss i vårt dagliga arbete: Truly value people, Be consistent, foster growth och Create Unity.
