Operational Manager Till Ikea Industry Hultsfred
2026-01-28
Vill du leda och vidareutveckla en av Sveriges mest avancerade produktionsanläggningar?
IKEA Industry Hultsfred söker nu en Operational Manager som med ett tryggt, tydligt och engagerande ledarskap vill säkerställa säker, effektiv och hållbar produktion. Rollen är strategiskt viktig och ger möjlighet att på riktigt påverka både verksamhetens utveckling och framtidens möbeltillverkning.
Om rollen
Som Operational Manager har du det övergripande ansvaret för spånskivefabriken i Hultsfred. Medarbetarna är vår viktigaste tillgång och genom ett närvarande, tillitsbaserat och utvecklande ledarskap skapar du förutsättningar för både människor och verksamhet att prestera och utvecklas över tid.
Du ansvarar för helheten inom personal, säkerhet, produktivitet, teknik, underhåll och kvalitet i en tekniskt komplex och underhållsintensiv produktionsmiljö. Rollen kräver ett starkt helhetsperspektiv, ett strukturerat arbetssätt och förmåga att driva förbättringar både operativt och strategiskt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, utveckla och coacha 7 direktrapporterande chefer och totalt cirka 100 medarbetare
* Säkerställa hög teknisk tillgänglighet och stabil drift genom proaktivt underhåll och kontinuerligt förbättringsarbete
* Driva investerings- och utvecklingsprojekt, bland annat kopplat till ny pressutrustning och ökad användning av återvunnet trämaterial
* Säkerställa efterlevnad av högt ställda krav inom arbetsmiljö, säkerhet, kvalitet och miljö
Du ingår i ledningsgruppen för IKEA Industry Hultsfred och rapporterar direkt till VD.
Vem är du?
Detta är en verksamhetskritisk och strategiskt viktig roll med stort ansvar. Vi söker dig som är en trygg, tydlig och inspirerande ledare med förmåga att ta helhetsansvar i en komplex industriell miljö. Du är van att leda genom andra ledare, fatta välgrundade beslut och skapa struktur, riktning och engagemang - även i förändring.
Du har:
* Gedigen erfarenhet av ledande befattning inom industriell produktion
* Erfarenhet från tekniskt komplexa och underhållsintensiva verksamheter
* Stark teknisk förståelse och förmåga att omsätta teknik, säkerhet och tillgänglighet till stabil och effektiv produktion (ingenjörsbakgrund är meriterande)
* Dokumenterad förmåga att driva resultat, förbättringsarbete och långsiktig utveckling i en värderingsstyrd organisation
Du trivs i en dynamisk miljö med högt tempo och höga krav, är lösningsorienterad och prestigelös samt leder med tydlighet, tillit och ansvar. Du delar IKEAs värderingar kring samarbete, hållbarhet och ett genuint engagemang för människor.
Företagsbeskrivning
IKEA Industry, en del av Inter IKEA Group, är en av världens största tillverkare av trämöbler och en integrerad del av IKEA:s värdekedja. IKEA Industry har 36 produktionsenheter i 7 länder med cirka 15 500 medarbetare. Varje år producerar IKEA Industry miljontals möbler till IKEA kunder. IKEA Industry Hultsfred AB är en del av IKEA Industry och producerar stora volymer spånskivor och möbler åt IKEA.
Vi erbjuder dig en betydelsefull roll i en växande och dynamisk organisation med möjlighet att påverka och forma vårt digitaliseringsarbete från grunden. En varm och välkomnande arbetsplats där du blir en del av en positiv och stöttande gemenskap.
Kontakt & ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Jefferson Wells. Om du har några frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryteringskonsult Sara Lejonblad via telefon på 0470-745582 eller Jenny Flygare via telefon 0470-745595.
För att ansöka om tjänsten, vänligen använd www.jeffersonwells.se
och klicka på länken "Ansök" i jobbannonsen. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så ansök gärna så snart som möjligt.
