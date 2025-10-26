ÖoB söker Drift- och Uppbyggnadschef
ÖoB AB / Fastighetsskötarjobb / Mjölby Visa alla fastighetsskötarjobb i Mjölby
Vi söker nu en affärsmässig Drift- och Uppbyggnadschef med starkt driv och engagemang, som vill ta ett helhetsansvar för våra kommande varuhusombyggnationer samt den löpande driften och underhållet av våra befintliga varuhus.
Rollen innebär att, i nära samarbete med övriga avdelningar, driva beslutade ombyggnadsprojekt från detaljprojektering till genomförande och avslut. Du ansvarar för kalkylering, driftbudget och övergripande projektplanering, samt säkerställer att projekten levereras enligt uppsatta tidsramar, ekonomiska mål, kvalitetskrav och omfattning.
Under de kommande två åren ligger fokus främst på planerade ombyggnationer av våra varuhus. Beroende på utvecklingen kan rollen därefter komma att fokusera på nyetableringar. Tjänsten kräver ett tydligt affärsmannaskap och gedigen erfarenhet av driftrelaterade frågor i syfte att nå ekonomiskt hållbara lösningar över tid. Rollen innefattar även personalansvar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda en effektiv projektorganisation i nära samarbete med övriga avdelningar, kontinuerligt medverka till utvecklingen av vårt varuhuskoncept samt säkerställa framgångsrika ombyggnationer och etableringar.
Personalansvar över våra ombyggnadsprojektteam samt vår etableringskoordinator, med fokus på att skapa engagemang och utveckling i ny- och ometableringar.
Säkerställa en attraktiv butikslayout, både in- och utvändigt, i samarbete med vår spaceavdelning.
Hantera återlämning av lokaler till fastighetsägare och delta vid slutbesiktningar av nya och ombyggda lokaler.
Ansvara för underhållsplanering samt framtagandet av planer och ritningar för våra lokaler.
Äga och vidareutveckla företagets tekniska specifikation.
Följa upp energiförbrukning och andra arbetsmiljörelaterade faktorer enligt verksamhetens behov och gällande myndighetskrav.
Stötta våra varuhuschefer i drift- och underhållsfrågor, exempelvis lås, larm, CCTV, belysning, kassor, fasadskyltar och SBA.
Bistå vår ägare Europris med relevant information inför kommande kontraktsförhandlingar på den svenska marknaden.
Vi söker dig som är en affärsmässig och erfaren ledare med gedigen kompetens inom drift, etablering och byggrelaterade frågor. Du har en stark känsla för att skapa ekonomiskt hållbara lösningar över tid och trivs i en roll med stort ansvar och många kontaktytor.
Du drivs av att leverera resultat i en miljö med högt tempo, där både interna och externa samarbeten kräver att du kan formulera dig på ett professionellt sätt samt att du är representativ och affärsmässig i ditt agerande och har hög integritet.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Mångårig erfarenhet från en liknande tjänst inom detaljhandel eller motsvarande bransch.
Byggteknisk bakgrund, genom utbildning eller praktisk erfarenhet.
Dokumenterad erfarenhet av etablering, uppbyggnad, projektledning och driftfrågor.
God insikt i entreprenadjuridik och byggrelaterade regelverk.
Intresse och kunskap inom fastighetsteknik, SBA, säkerhet och upphandling av tjänster.
Mycket god förståelse för legala myndighetskrav kopplat till drift och byggnation.
Som ledare är du strukturerad, målinriktad och trygg i att fatta beslut. Du har goda coachande egenskaper och skapar engagemang och arbetsglädje i ditt team. Du är flexibel och trivs i en föränderlig miljö, där ett positivt förhållningssätt till förändring och nya arbetssätt är en framgångsfaktor.Om tjänsten
Tjänsten utgår från vårt servicekontor i Skänninge och du rapporterar till Kommersiell chef. Du kommer ha mycket kontakt med fastighetsägare samt andra interna och externa samarbetspartners över hela landet. Detta medför att stor del av tjänsten är förlagd ute på "fältet" med flera resdagar per vecka.
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan senast 2025-11-23. Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Urval och intervjuer sker löpande, varför vi önskar din ansökan snarast.
