ÖoB i Märsta söker extrapersonal
Öob Aktiebolag / Butikssäljarjobb / Sigtuna Visa alla butikssäljarjobb i Sigtuna
2026-07-07
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ÖoB i Märsta söker flexibel extrapersonal med möjlighet att utvecklas tillsammans med oss!
Som butikssäljare hos oss är du en mycket viktig del i varuhusets drift, där ditt engagemang och serviceinriktade arbetssätt erbjuder våra kunder en mycket bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
I tjänsten ingår sedvanliga uppgifter i butik som kundservice och försäljning, där kassa och varupåfyllnad ingår.
Vi söker extrapersonal med som kan arbeta varierande arbetstider (vid behov) med kort varsel.
Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll och helg.
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som gillar ett omväxlande arbete i högt tempo. Därför krävs det att du alltid är serviceinriktad med kundens behov i fokus.
Som person söker vi dig som är utåtriktad och självgående som med stor drivkraft och stort engagemang vill utveckla varuhusets försäljning inom ramen för ÖoB:s koncept och arbetsmodell.
Vidare så värderar vi god samarbetsförmåga, hög servicekänsla (mot kunder och kollegor) samt kunna se "helheten" i varuhuset.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från detaljhandeln
Kassavana
Truckkort (meriterande)
Stor vikt kommer även läggas vid dina personliga egenskaper
Välkommen med din ansökan!
ÖoB är ett av Sveriges största lågprisvaruhus med nästan 100 varuhus runt om i landet och en årliga omsättning på cirka 4 miljarder kronor. Sedan maj 2024 är vi en del av Europris, Norges största lågpriskedja. Tillsammans har vi omkring 370 varuhus i Sverige och Norge och en total omsättning på cirka 14 miljarder kronor. Koncernen är noterad på Oslobörsen.
På ÖoB vill vi mer än att bara sälja produkter till bra priser. Vi vill skapa positiva kundupplevelser där service, kvalitet och omtanke går hand i hand med våra konkurrenskraftiga priser. För oss handlar det om att bygga långsiktiga relationer med kunder som alltid kan lita på att vi håller vad vi lovar.
Hos oss får du arbeta i ett entreprenörsdrivet företag där kundnytta, engagemang och handlingskraft står i centrum. Vi värdesätter att du tar initiativ och vill utvecklas och erbjuder en arbetsmiljö där din insats verkligen gör skillnad.
Vi har stora ambitioner och framåtanda och vi vill växa tillsammans med dig.
Välkommen till ÖoB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ÖoB Aktiebolag
(org.nr 556439-8120)
195 60 MÄRSTA Arbetsplats
ÖoB Kontakt
Varuhuschef
Jens Fransson varuhuschef.marsta@overskottsbolaget.se Jobbnummer
9995913