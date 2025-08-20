ÖoB i Lidköping söker Ställföreträdande Varuhuschef
ÖoB AB / Chefsjobb / Lidköping Visa alla chefsjobb i Lidköping
2025-08-20
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ÖoB AB i Lidköping
, Skövde
, Falköping
, Vänersborg
, Alingsås
eller i hela Sverige
Till ÖoB i Lidköping söker vi nu en kundfokuserad och utvecklingsinriktad ställföreträdande varuhuschef med tidigare erfarenheter inom ledarskap och detaljhandel.
Som ställföreträdande varuhuschef sitter du med i varuhusets ledningsgrupp och är tillsammans med varuhuschefen ansvarig för varuhusets drift och försäljning.
Vi söker dig med tidigare erfarenhet som ställföreträdande varuhuschef (vice butikschef) eller avdelningsansvarig samt vill utvecklas mot en tjänst som varuhuschef i framtiden.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Du är självgående och har stark drivkraft att utveckla varuhusets försäljning, medarbetare samt resultat inom ramen för ÖoBs koncept och arbetsmodell.
Med god social förmåga samt goda coachande ledaregenskaper är du som ställföreträdande varuhuschef samarbetsinriktad och uppskattar tjänstens många kontaktytor. Samtidigt har du hög integritet och gillar att planera och organisera.
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag med medarbetare som drivs av utmaningar och som gillar ett omväxlande arbete i högt tempo. Därför krävs det att du alltid är serviceinriktad med kundens behov i fokus.
Vidare så värderar vi god samarbetsförmåga, hög servicekänsla (mot kunder och kollegor), blick för det visuella i ett varuhus samt kunna se "helheten" i varuhuset.
Erfarenhet från ledande position inom detalj-/dagligvaruhandeln samt erfarenhet från stordrift är meriterande, men stor vikt kommer även läggas på dina personliga egenskaper.
Tjänsten är ett vikariat på deltid, 30 tim/v med tillträde 1 september 2025. Anställningen löper under cirka ett år, med goda möjligheter till förlängning.
Arbetstiderna är varierande och inkluderar kväll och helg.
Hos oss har du chansen till ett riktigt spännande och utvecklingsinriktat arbete i ledande befattning där ÖoB kan erbjuda mycket stora utvecklingsmöjligheter.
Välkommen med din ansökan senast 2025-08-31. (Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Urval och intervjuer sker löpande, varför vi önskar din ansökan snarast.) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öob AB
(org.nr 556439-8120)
Änghagsgatan 1 (visa karta
)
531 40 LIDKÖPING Arbetsplats
Lidköping Jobbnummer
9467191