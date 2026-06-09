Researcher till Poolia i Umeå
Poolia AB / Personaltjänstemannajobb / Umeå Visa alla personaltjänstemannajobb i Umeå
2026-06-09
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Vill du arbeta med rekrytering i en roll där du får kombinera rekrytering, kandidatkontakt och administration med mycket eget ansvar? Nu söker vi en Researcher till vårt team i Umeå en tillsvidaretjänst för dig som vill vara med och bidra till kompetensförsörjningen i regionen.
Som Researcher hos oss arbetar du nära våra rekryteringskonsulter och konsultchefer i varierande rekryterings- och bemanningsuppdrag. Du får en bred, kreativ och viktig roll där du hjälper oss att hitta, attrahera och skapa kontakt med rätt kandidater för våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
På Poolia erbjuds du ett omväxlande arbete med snabba beslutsvägar och en atmosfär som präglas av kreativitet, engagemang och samarbete. Som Researcher är du en viktig del av våra rekryteringsprocesser och arbetar bland annat med kartläggning, search, urval, telefonintervjuer och kandidatkommunikation.
Du kommer att ha många olika kontaktytor under en arbetsdag och få möjlighet att arbeta mot olika typer av bolag, branscher och kompetenser. För att trivas hos oss tror vi att du gillar ett högt tempo, är nyfiken på människor och motiveras av att hitta rätt kompetens till rätt uppdrag.
Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas internt. Rollen som Researcher ger dig en bred förståelse för rekryteringsprocessen, kunddialogen och konsultaffären, och kan på sikt öppna dörrar till andra roller inom Poolia exempelvis som rekryteringskonsult eller konsultchef. På Poolia har vi en stark säljkultur där affärsmässighet, relationsbyggande och initiativkraft är en naturlig del av vardagen. Oavsett roll bidrar vi alla till affären.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
arbeta med search och kartläggning av kandidater
kontakta kandidater via telefon och digitala kanaler
genomföra telefonintervjuer och göra första urval
skriva och publicera annonser
arbeta med kandidatkommunikation och uppföljning
stötta rekryteringskonsulter och konsultchefer i pågående processer
arbeta administrativt i våra system och säkerställa en professionell kandidatprocess
Vem är du?
Vi söker dig som vill ta stort ansvar i en självständig och affärsnära roll där kvalitet, tempo och resultat är i fokus. Du är strukturerad, målinriktad och har en stark vilja att bidra till affären genom att hitta rätt kandidater till våra kunders behov.
För att lyckas i rollen tror vi att du är driven, nyfiken och trygg i kontakten med människor. Du gillar att ta initiativ, skapa framdrift och arbeta mot tydliga mål även när uppdragen är utmanande eller tidsplanerna är snäva. Du förstår att varje kandidatkontakt är en viktig del av både kandidat- och kundupplevelsen, och att ett professionellt bemötande stärker våra relationer och vår affär.
Du motiveras av att söka upp, attrahera och väcka intresse hos kandidater som matchar våra kunders kompetensbehov. Du har förmågan att tänka kreativt, hitta nya vägar och hålla i processen tills målet är nått.
Vi tror att du har:
erfarenhet av rekrytering, search, service, försäljning, administration eller annan roll med mycket kontakt med människor i ett högt tempo.
god kommunikativ förmåga på svenska
vana att arbeta strukturerat i digitala system
förmåga att hantera flera processer parallellt
ett nyfiket och lösningsorienterat arbetssätt
Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, gillar människor och vill utvecklas inom rekrytering.
Om verksamheten
Hos oss hittar du de bästa medarbetarna och de bästa jobben och vi hjälper dem att hitta varandra genom att matcha rätt kandidat mot rätt uppdrag. Genom mer än 30 års erfarenhet, specialisering, arbetsmetodik och engagemang har vi lärt oss vad rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän innebär.
Som bemannings- och rekryteringsföretag förser vi företag och organisationer med den kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt kontor i Umeå. Start sker enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881465-2044861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Västra Norrlandsgatan 10 (visa karta
)
903 27 UMEÅ Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9956027