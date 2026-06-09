Senior handläggare Exportkontroll
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2026-06-09
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Vi söker nu en senior handläggare med inriktning mot utredning, analys och hantering av materiel som omfattas av exportkontrollkrav. Rollen innebär även arbete med de regelverk som styr exportkontroll inom Försvarsmaktens förvaltning.
Som handläggare inom exportkontroll blir du en del av ett växande och viktigt verksamhetsområde. Här får du möjlighet att arbeta med komplexa frågor och samtidigt bidra till Försvarsmaktens materiella, organisatoriska och verksamhetsmässiga tillväxt. Med din analytiska förmåga och förmåga att samarbeta blir du en nyckelperson i vårt arbete för att säkerställa att exportkontrollkraven hanteras korrekt och effektivt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att implementera policies, rutiner och arbetssätt inom exportkontrollområdet. Du arbetar på central och strategisk nivå med styrning, ledning och uppföljning av Försvarsmaktens exportkontrollverksamhet.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Att ge beredningsstöd till chefer, systemledare och produktionssamordnare inom stridskrafter och försvarsgrenar.
Att delta i eller leda arbetsgrupper inom verksamhetsområdet.
Att genomföra utbildningar kopplade till exportkontroll och klassningsarbete.
Att delta i granskning, kvalitetskontroll och vidareutveckling av processer.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Relevant akademisk utbildning inom teknik, juridik alternativt motsvarande kompetens/utbildning som kan bedömas likvärdig.
Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av att hantera stora datamängder i komplexa tekniska system.
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har mycket god analytisk förmåga och även förmåga att tänka strategiskt, och kunna se både helhet och detaljer. Du ska vara samarbetsvillig och en god lagspelare. Vi ser även att du är en person som är flexibel i ditt arbetssätt, då tjänsten innebär att jobba i en miljö där det händer mycket. Du ska ha en god initiativförmåga och vara mån om att hitta lösningar, dra slutsatser och driva organisationen framåt. Vidare har du en god förmåga att skapa och bibehålla struktur i arbetet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
Aktuell och relevant kunskap om och/eller erfarenhet av exportkontrollverksamhet inom företag eller myndighet.
Erfarenhet från klassificering inom krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (PDA).
CECM, Certified Export Control Manager via Sveriges Exportkontrollförening.
Erfarenhet av juridiskt arbete och tolkning av lagar och regelverk.
Goda kunskaper i teknisk engelska.
Erfarenhet av processutveckling.
Erfarenhet från Försvarsmakten och dess IT-system.
Erfarenhet av att ta fram och genomföra teknisk utbildning.
Erfarenhet av arbete med tullregelverk. Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Tillträde snarast, enligt överenskommelse.
Resor kan förekomma i tjänsten.
Läs vidare om områdena exportkontroll och tull på följande länkar:http://www.isp.se/http://www.tullverket.se/
För upplysningar om befattningen kontakta:
Jonas Larsson, nås via växeln 08 -788 75 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Specialist Paulina Unger, nås via växeln 08 -788 75 00
Fackliga representanter, nås via växeln 08-788 75 00:
Fackliga kontaktpersoner vid Högkvarteret:
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Lise-Lotte Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -----------------------------------------------------Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9956026