ÖoB i Landskrona söker semestervikarier
ÖoB AB / Butikssäljarjobb / Landskrona
2026-03-13
ÖoB i Landskrona söker semestervikarier till sommaren 2026.
Vill du ha ett aktivt sommarjobb där du får jobba med människor, service och försäljning i ett högt tempo? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Som butikssäljare hos oss är du en viktig del av varuhusets dagliga drift. Med ditt engagemang och ditt serviceinriktade arbetssätt bidrar du till att våra kunder får en riktigt bra köpupplevelse vid sitt besök hos oss.
Arbetsuppgifterna består av sedvanliga uppgifter i butik, såsom:
Kundservice och försäljning
Kassaarbete
Varupåfyllnad och exponering
Vi söker:
Semestervikarie;
Period: juni-juli, med möjlighet till förlängning i augusti.
Omfattning: ca 20-25 timmar/vecka
Arbetstiderna är varierande, dag, kväll och helg enligt schema. Möjlighet till extrapass finns, ibland med kort varsel, vilket gör flexibilitet till en stor fördel.
Kvalifikationer
ÖoB är ett värderingsstyrt bolag där tempot är högt och kunden alltid står i fokus. Som sommarjobbare hos oss får du ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. För att trivas behöver du gilla att ta initiativ, kunna hantera flera arbetsuppgifter samtidigt och vara flexibel i ditt arbetssätt.
Vi söker dig som:
Tycker om kundkontakt och att ge god service
Har en positiv, engagerad och lösningsorienterad inställning
Gillar att samarbeta men även kan arbeta självständigt
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Tidigare erfarenhet från butik eller serviceyrken samt kassavana är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att lära.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tillsättning kan ske före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öob AB
(org.nr 556439-8120)
Österleden 165 (visa karta
)
261 51 LANDSKRONA Arbetsplats
Landskrona Jobbnummer
9797075