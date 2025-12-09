Onsite Supporttekniker / IT-support till en stor kund
Armabe Consulting AB / Supportteknikerjobb / Solna
2025-12-09
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Armabe Consulting AB i Solna
, Stockholm
, Botkyrka
, Örebro
, Jönköping
eller i hela Sverige
Onsite Supporttekniker / IT-support (heltid)
Vi söker en erfaren och serviceinriktad Onsite Supporttekniker till en större teknikintensiv organisation. Rollen innebär att säkerställa en stabil och effektiv IT-miljö för slutanvändare, med fokus på support på plats och klientnära IT-tjänster.
Tjänsten är på heltid och kan vara placerad i Järfälla/Solna, alternativt vid andra kontor inom organisationen eller på distans beroende på uppdragets behov.Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
Ge kvalificerad IT-support på plats till slutanvändare
Hantera VIP-ärenden som kräver snabb och professionell insats
Felsöka och lösa IT-problem där fjärrsupport inte är tillräcklig
Installera, konfigurera och leverera datorer samt klientnära IT-hårdvara
Säkerställa att register över IT-utrustning hålls uppdaterade
Support av skrivare, konferensrum och gemensamma IT-miljöer
Dokumentera ärenden i ärendehanteringssystem och kunskapsdatabas
Stötta kollegor vid exempelvis driftstörningar och incidenter
Skallkrav / Erfarenhet
4-8 års relevant erfarenhet inom IT-support / onsite-support
Erfarenhet av hantering av VIP-ärenden
Erfarenhet av installation och leverans av datorer och klientnära IT-hårdvara
Erfarenhet av support där fjärrstyrning inte fungerar eller är tillräcklig
Erfarenhet av support av skrivare och konferensrum
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Van vid dokumentation och administrativ hantering av IT-ärenden
B-körkort är ett krav
Meriterande
Erfarenhet av arbete i större organisationer med komplexa IT-miljöerDina personliga egenskaper
Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och har ett starkt teknikintresse. Du arbetar självständigt, är samtidigt en god lagspelare och bidrar gärna med förbättringsförslag. Du är kommunikativ, lyhörd och har lätt för att sätta dig in i användarnas behov.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, professionellt bemötande och god samarbetsförmåga.Övrig information
Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse (planerad start 2026)
Arbetsort: möjlighet att arbeta från kontor i Järfälla/Solna, alternativt delvis på distans beroende på uppdrag
Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen krävs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: talent@armabeconsulting.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Armabe Consulting AB
(org.nr 556986-0546)
171 48 SOLNA Arbetsplats
Järfall Solna Jobbnummer
9636391