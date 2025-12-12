On-site Personal till Stena Recycling
Vill du arbeta i en central roll där du är navet i kundens avfallsflöden, samtidigt som du bidrar till ett mer hållbart samhälle? Vi söker nu en serviceinriktad och proaktiv On-site medarbetare till Stena Recycling.
Som On-site medarbetare är du Stena Recyclings representant ute hos kund och ansvarar för att avfallshanteringen fungerar effektivt och säkert i hela anläggningen. Du arbetar nära kundens olika avdelningar och blir en viktig kontaktperson i frågor som rör avfall, sortering, logistik och ordning på området.
Arbetet är varierat och innebär både administrativa och praktiska moment. Rollen passar dig som trivs med mycket eget ansvar, många kontaktytor och som gillar att kombinera fysiskt arbete med service och problemlösning.
Arbetstiderna är måndag-fredag 07:00-16:00 och arbetet är förlagt hos Stenas större kunder i området Timrå med omnejd.
Exempel på arbetsuppgifter
• Stötta kunden i sorteringsfrågor och vara en lokal avfallsrådgivare
• Ha överblick över hela avfallsflödet på fabriken
• Säkerställa att kärl, flak och behållare är rätt placerade, rena och märkta
• Beställa tömningar via Stenas kundportal
• Hantera inkommande frågor från kundens personal, via telefon, mejl och på plats
• Utföra enklare praktiska moment, t.ex. flytta kärl, byta avfallsmöbler och hålla ordning i återvinningsstationer
• Sälja in Stenas tjänster där du ser förbättringspotential
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har rätt inställning, driv och engagemang. Du trivs i en roll som kräver flexibilitet, ordning och ett öga för förbättringar. Rollen passar dig som gillar att vara den centrala kontaktpunkten.
Du är:
• proaktiv och lösningsorienterad
• social och trygg i att prata med många olika människor
• strukturerad och ansvarstagande
• snabb, effektiv och gillar att ta i när det behövs
• serviceinriktad och bekväm med att representera Stena mot kund
• intresserad av hållbarhet och återvinning
• Fullständig gymnasieutbildning
• B-körkort (manuell växellåda)
• God svenska i tal och skrift
• God fysik då arbetet stundvis är praktiskt
• Har ett högt säkerhetstänk
• Intresse för hållbarhet
Meriterande:
• Erfarenhet av avfallshantering, återvinning eller logistik
• Erfarenhet av kundkontakt/service
• Engelska
Det här är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd direkt av Stena Recycling. Anställningen inleds med en sex månaders provanställning med start i mitten på januari 2026.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så sök redan idag!
