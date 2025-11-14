Omvårdnadspersonal till Sjöströms Hemtjänst
Sjöströms Direkt AB / Undersköterskejobb / Nynäshamn Visa alla undersköterskejobb i Nynäshamn
2025-11-14
, Trosa
, Salem
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöströms Direkt AB i Nynäshamn
Omvårdnadspersonal till Sjöströms Hemtjänst
Vill du arbeta i en verksamhet där kvalitet, trygghet och kontinuitet står i centrum?
Sjöströms Hemtjänst växer och söker nu engagerade medarbetare som vill vara med och göra skillnad i våra kunders vardag.Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Som omvårdnadspersonal hos oss arbetar du nära kunden i deras hem och stöttar med allt från personlig omvårdnad till serviceinsatser och socialt stöd. Du blir en viktig del av ett team som arbetar tillsammans för att skapa trygghet, självständighet och god livskvalitet för våra kunder.
Arbetsuppgifter kan vara:
Hjälp med personlig omvårdnad (hygien, påklädning, förflyttningar)
Stöd vid måltider och medicinpåminnelser
Städ, tvätt, inköp och andra serviceinsatser
Socialt sällskap och trygghetsbesök
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Samarbete med kollegor, samordnare och anhöriga
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för människor
Är trygg, lyhörd och bemöter alla med respekt
Kan arbeta självständigt och ta ansvar i vardagen
Trivs med att arbeta i ett högt tempo och hantera olika situationer
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du:
Har utbildning som undersköterska eller vårdbiträde
Har tidigare erfarenhet från hemtjänst eller vård och omsorg
Har B-körkort
Arbetstid & anställning
Timanställning med möjlighet till längre kontrakt
Dag, kväll och helg enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan och berätta kort om dig själv och din erfarenhet.
Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Välkommen till Sjöströms Hemtjänst - där omtanke och kvalitet går hand i hand. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: rekrytering@sjostromsdirekt.se Arbetsgivare Sjöströms Direkt AB
(org.nr 556973-7421)
Fredsgatan 13 (visa karta
)
149 30 NYNÄSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9604430