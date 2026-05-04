Omvårdnadschef till Graviditet och förlossning
Region Stockholm / Sjukvårdschefsjobb / Solna Visa alla sjukvårdschefsjobb i Solna
2026-05-04
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Är du barnmorska eller sjuksköterska som vill ta nästa steg och leda omvårdnaden inom Graviditet och förlossning på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna? Som omvårdnadschef får du en nyckelroll i att forma en trygg, säker och evidensbaserad vård för gravida och deras familjer. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett utvecklande ledaruppdrag i en högspecialiserad vårdmiljö, med mandat att driva förbättringsarbete inom antenatalvård, förlossning och BB eftervård
nära samarbete med erfarna omvårdnadschefer och sektionschefer inom den medicinska enheten
goda möjligheter till egen kompetensutveckling, i en verksamhet där fortbildning och evidensbaserad vård prioriteras.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig. Läs mer om hur det är att jobba som chef på Karolinska här.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Omvårdnadsområde Graviditet och förlossning är en del av Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner som ansvarar för omvårdnad inom antenatalvård, förlossning och BB-eftervård. Här arbetar barnmorskor och undersköterskor i nära samverkan med den medicinska enheten genom hela vårdkedjan, både i öppenvård och slutenvård.
Vårt uppdrag är högspecialiserat och omfattar såväl friska, okomplicerade graviditeter som gravida med komplexa sjukdomstillstånd, inklusive extremprematura förlossningar från vecka 22. Vi har också ett särskilt ansvar för gravida med förväntat behov av högspecialiserad barnsjukvård eller barnkirurgi, vilket innebär nära multidisciplinärt samarbete inom sjukhuset. Läs mer om våra verksamheter och vårt uppdrag här.
Rollen som omvårdnadschef (OVC) är ett förstalinjeuppdrag där du i samledarskap med tre OVC-kollegor leder och fördelar arbetet bland verksamhetens medarbetare. Du ansvarar för att utveckla arbetssätt och rutiner samt möjliggöra, driva och följa upp förbättringsarbeten och projekt. Du säkerställer rätt kompetens och bemanning för att upprätthålla en patientsäker och högkvalitativ vård för födande kvinnor och deras familjer.
I uppdraget samarbetar du nära läkargruppens sektionschefer för att säkerställa en sammanhållen vårdkedja och ett välfungerande teamarbete. Du rapporterar till verksamhetschef för omvårdnadsområdet samt ingår i ledningsgruppen där ni tillsammans tar tillvara medarbetarnas kompetens och idéer för att driva verksamheten framåt. Tjänsten är kopplat till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Vi söker dig som
leder utifrån ett coachande och tillitsbaserat förhållningssätt där du tar ansvar för helheten samt främjar möjligheten för dina medarbetare att engagera sig i utveckling av vården
är trygg, stabil och har god självinsikt, du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt anpassar dig utifrån given situation
prioriterar, planerar och agerar utifrån mål och resultat samt förändrar din inriktning när målen ändras
kommunicerar tydligt och tillitsfullt, du säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda samt påminner och följer upp
trivs i och ser värdet av samledarskap, du arbetar bra med andra och relaterar till chefskollegor, medarbetare och patienter på ett lyhört och smidigt sätt.
Vi värdesätter ditt engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas. Det är även viktigt att du agerar utefter sjukhusets värderingar i relation till dina medarbetare och organisationen i övrigt. Läs mer om Karolinskas värderingar, mission och vision här.KvalifikationerKvalifikationer
Svensklegitimerad barnmorska eller sjuksköterska med erfarenhet inom kvinnosjukvård
Ett par års erfarenhet av chefsroll eller liknande ledande uppdrag
Meriterande:
Ledarskapsutbildning
Utbildning inom projektledning, förändringsledning och/eller förbättringsarbete
Arbetserfarenhet inom 24/7-verksamhet.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan ske löpande, så sök gärna så snart som möjligt.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på karolinska.se och följ oss på sociala medier! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Eugeniavägen 23 (visa karta
)
171 76 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner Kontakt
Vision Karolinska vision.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
9888117