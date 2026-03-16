Omvårdnadschef till Graviditet och förlossning
Är du barnmorska som vill ta nästa steg och leda omvårdnaden inom Graviditet och förlossning på ett av världens bästa sjukhus? Som omvårdnadschef får du en nyckelroll i att forma en trygg, säker och evidensbaserad vård för gravida och deras familjer.
Vi ser fram emot din ansökan!
Du erbjuds
ett utvecklande ledaruppdrag i en högspecialiserad vårdmiljö, med tydligt mandat att driva förbättringsarbete inom antenatalvård, förlossning och BB eftervård
nära samarbete med erfarna omvårdnadschefer och sektionschefer inom den medicinska enheten
goda möjligheter till egen kompetensutveckling, i en verksamhet där fortbildning och evidensbaserad vård prioriteras.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig. Läs mer om hur det är att jobba som chef på Karolinska här.Publiceringsdatum2026-03-16Om tjänsten
Omvårdnadsområde Graviditet och förlossning är en del av Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner och ansvarar för omvårdnad inom antenatalvård, förlossning och BB-eftervård i Huddinge och Solna. Här arbetar barnmorskor och undersköterskor i nära samverkan med den medicinska enheten genom hela vårdkedjan, både inom öppen- och slutenvård. Läs med om våra verksamheter och vårt uppdrag här.
Rollen som omvårdnadschef (OVC) är ett förstalinjeuppdrag där du i samledarskap med fyra OVC-kollegor leder och fördelar arbetet bland verksamhetens medarbetare. Du ansvarar för att utveckla arbetssätt och rutiner samt möjliggöra, driva och följa upp förbättringsarbeten och projekt. Du säkerställer rätt kompetens och bemanning för att upprätthålla en patientsäker och högkvalitativ vård för födande kvinnor och deras familjer.
I uppdraget samarbetar du nära sektionschefer för att säkerställa en sammanhållen vårdkedja och ett välfungerande teamarbete. Du rapporterar till verksamhetschef för omvårdnadsområdet samt ingår i ledningsgruppen där ni tillsammans tar tillvara medarbetarnas kompetens och idéer för att driva verksamheten framåt. Tjänsten är kopplat till ett chefsförordnande som gäller tillsvidare.
Vi söker dig som
leder utifrån ett coachande och tillitsbaserat förhållningssätt där du tar ansvar för helheten samt främjar möjligheten för dina medarbetare att engagera sig i utveckling av vården
är trygg, stabil och har självinsikt, du ser relationer i sina rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella samt anpassar dig utifrån given situation
prioriterar, planerar och agerar utifrån mål och resultat samt förändrar din inriktning när målen ändras
kommunicerar tydligt och tillitsfullt, du säkerställer att budskap når fram och att förväntningar är klara för berörda samt påminner och följer upp
trivs i och ser värdet av samledarskap, du arbetar bra med andra och relaterar till chefskollegor, medarbetare och patienter på ett lyhört och smidigt sätt.
Vi värdesätter ditt engagemang för att den senaste evidensbaserade och personcentrerade vården tillämpas. Det är även viktigt att du agerar utefter sjukhusets värderingar i relation till dina medarbetare och organisationen i övrigt.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad barnmorska
Ett par års erfarenhet av chefsroll eller liknande ledande uppdrag
Meriterande:
Ledarskapsutbildning
Utbildning inom projektledning, förändringsledning och/eller förbättringsarbete
Arbetserfarenhet inom 24/7-verksamhet.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
I vår rekryteringsprocess kan vi komma att använda oss av Assessios tester MAP och Matrigma. MAP är ett personlighetstest och Matrigma är ett icke-verbalt begåvningstest och båda bygger på arbetspsykologisk forskning. Testerna används som ett komplement till dina erfarenheter och kompetenser och syftet är att göra vår urvalsprocess kvalitetssäker och transparent.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1859".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Kontakt
Åsa Erhardsson-Widén asa.erhardsson-widen@regionstockholm.se
9798386