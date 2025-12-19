Omvårdnadschef
Led, utveckla och gör verklig skillnad - tillsammans med Remeo
Remeo växer och vi söker nu en omvårdnadschef som vill ta ett helhetsansvar för omvårdnadspersonalen i en verksamhet där avancerad intensivvård möter rehabilitering från dag ett. Hos oss följer vi patienten på vägen tillbaka till livet - i en lugnare vårdmiljö utanför det traditionella sjukhuset.
Sedan starten 2013 har Remeo utvecklats till ett nationellt kompetenscentrum för intensivvårdsrehabilitering. Vi tar emot patienter från hela landet med långvarig kritisk sjukdom och särskilt fokus på andningsrehabilitering. Vår verksamhet bidrar samtidigt till att frigöra intensivvårdsplatser på akutsjukhusen.
Om rollen
Som omvårdnadschef har du personalansvar för cirka 20-25 medarbetare och leder, planerar och följer upp det dagliga arbetet inom omvårdnaden. Du ingår i ett delat ledarskap tillsammans med fem andra omvårdnadschefer och säkerställer gemensamt en trygg, säker och personcentrerad vård i linje med verksamhetens mål, riktlinjer och gällande lagstiftning.
Rollen är operativ och nära vården och innefattar även kliniskt arbete. Du arbetar tätt tillsammans med ledning och andra professioner i tvärprofessionella team, med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka både arbetssätt och utveckling.
Ditt uppdrag i korthet
Leda och utveckla omvårdnadspersonalen i det dagliga arbetet
Ansvara för bemanning, schema, arbetsmiljö och kompetensutveckling
Säkerställa hög vårdkvalitet och patientsäkerhet
Driva förbättrings- och utvecklingsarbete tillsammans med teamet
Vem är du?
Legitimerad sjuksköterska
Erfaren av att leda, samordna eller utveckla vårdverksamhet (chefserfarenhet är meriterande)
Trygg, strukturerad och kommunikativ i ditt ledarskap
Relationsskapande, prestigelös och lösningsfokuserad
Bekväm med att fatta beslut i en komplex vårdmiljö
Vad erbjuder vi?
Ett meningsfullt chefsuppdrag i en unik och högspecialiserad vårdverksamhet
Närvarande ledning och korta beslutsvägar
En lärande kultur där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum
Kollektivavtal, tjänstepension (ITP), friskvårdsbidrag och kompetensutveckling
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag, med en veckoarbetstid om 39 timmar.
Nyfiken? Hör av dig för ett samtal eller skicka in din ansökan redan idag!
Vi återkommer så snart vi kan, men på grund av jul- och nyårsledighet kan processen ta något längre tid än vanligt.
Kontaktuppgifter
Rekryterande chef: Klara Geisewall, Vårdchef, klara.klara.geisewall@remeo.se
, 076-902 00 94.
Fackliga kontaktpersoner (Vårdförbundet): Fackliga kontaktpersoner (Vårdförbundet): Katarina Wittefeldt, katarina.wittefeldt@remeo.se
och Jacqueline Olivera, jacqueline.olivera@remeo.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
