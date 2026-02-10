Omvårdnadsassistent till hematologavdelning 101A
2026-02-10
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Ditt uppdrag
Som omvårdnadsassistent hos oss på Hematologavdelning 101A får du vara en del av vår trevliga arbetsgrupp! Vi är en högspecialiserad och medicinteknisk verksamhet som ger dig möjligheten att utvecklas i din framtida roll som sjuksköterska. Vi vårdar patienter som har sjukdomar som rör blodet och benmärgen där bland annat akut och kronisk leukemi, myelom och lymfom ingår.
Som omvårdnadsassistent hos oss erbjuds du att efter teoretisk och praktisk introduktion få utföra vissa moment inom både basal- och specifik omvårdnad under handledning av legitimerad sjuksköterska. Du kommer att jobba tillsammans med både sjuksköterskor och undersköterskor.
I det dagliga arbetet ingår exempelvis läkemedelshantering, hantering av centrala infarter, in- och utskrivningsar och andra uppgifter som ingår i basal- och specifik omvårdnad. Du har aldrig eget patientansvar. Målet är att ge dig möjligheten att utvecklas i din kommande yrkesprofession och en chans att få inblick i hematologisk vård.
Du är sjuksköterskestudent och har till sommaren avslutat termin 4 på sjuksköterskeprogrammet.
Din kompetens
Du är nyfiken på ditt kommande yrke och intresserad av att förbereda dig för det genom att under sommaren få arbeta med specifik omvårdnad tillsammans med ansvarig sjuksköterska. Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett sommarvikariat på heltid. Ditt vikariat kommer innebära dag, kväll och helgtjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse. Möjlighet finns till fortsatt timanställning under hösten.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Johanna Rehn, johanna.rehn@akademiska.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
