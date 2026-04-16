Omsorgspedagog till Vägvalet HVB (heltid)
Vill du arbeta i en verksamhet där engagemang, struktur och kvalitet står i centrum - och där din insats gör verklig skillnad varje dag?
Vägvalet HVB söker nu en omsorgspedagog på heltid som vill ta ett aktivt ansvar i arbetet med att skapa trygghet, stabilitet och en fungerande vardag för våra ungdomar.
Om tjänsten
Vi arbetar med ungdomar i åldern 16-21 år som är i behov av en tydlig, trygg och strukturerad miljö.
Som omsorgspedagog är du en central del av verksamheten och en viktig del av behandlingsarbetet, med fokus på omsorg och vardagsfungerande. Du arbetar nära ungdomarna i deras dagliga liv och i nära samarbete med behandlare som ansvarar för den strukturerade behandlingen.
Arbetet ställer höga krav på självständighet, ansvarstagande och förmåga att skapa struktur i vardagen.
Tjänsten innebär schemalagd arbetstid med dygnspass och sovande jour, samt arbete dag, kväll och helg.
Dina arbetsuppgifter
• Skapa en trygg, stabil och förutsägbar miljö för ungdomarna
- Arbeta aktivt med struktur, rutiner och vardagsfungerande
- Vara en tydlig och trygg vuxen i det dagliga arbetet
- Arbeta med ett lågaffektivt, konsekvent och respektfullt förhållningssätt
- Vara en del av behandlingsarbetet genom det dagliga arbetet med ungdomarna
- Samarbeta nära behandlare och övrig personal
- Dokumentera enligt verksamhetens rutiner
I det praktiska arbetet ingår även:
- Matlagning och måltider
- Städning och skötsel av boendemiljön
- Inköp av mat
- Skötsel av ungdomsrum och gemensamma ytor
- Ansvar för husets skick och trivsel
- Medicinhantering
Kvalifikationer
För att fungera i rollen ser vi att du har:
- Eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, pedagogik eller beteendevetenskap, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar eller i verksamheter där struktur, gränssättning och relationsskapande är centralt
- Erfarenhet av att arbeta i miljöer som ställer krav på tydlighet, stabilitet och ansvarstagande
- God förmåga att kommunicera och skapa förtroendefulla relationer
- Förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut i vardagen
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete inom HVB, stödboende eller liknande verksamhet
Personliga egenskaper
Arbetet ställer höga krav på personlig lämplighet. Vi söker dig som:
- Är trygg, stabil och har god personlig mognad
- Har ett lågaffektivt och professionellt förhållningssätt
- Är tydlig, konsekvent och har förmåga att sätta ramar
- Klarar av att arbeta nära ungdomar även i utmanande situationer
- Är ansvarstagande och bekväm i att arbeta självständigt
- Bidrar till ett professionellt och respektfullt arbetsklimat
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Ett kvalificerat och meningsfullt arbete
- En tydlig struktur och organisation
- Ett engagerat team med hög kompetens
- Handledning och möjlighet till utveckling
Övrigt
Urval sker löpande.
Ansökan
Skicka CV och personligt brev till: karl-johan@vagvalet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: karl-johan@vagvalet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan omsorgspedagog".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vägvalet Väst AB
(org.nr 556604-5406)
Backa Kyrkogata 23 (visa karta
)
422 58 HISINGS BACKA Kontakt
Föreståndare
Magnus Rexmo magnus@vagvalet.se 070-6959531 Jobbnummer
