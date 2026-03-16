Omsorgsassistent till Evedal
2026-03-16
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Vi har under hösten öppnat upp en ny gruppbostad på Evedalsvägen med fantastiska lokaler och en härlig utemiljö. Lokalerna är noggrant utformade för att ge dig som personal bästa möjliga förutsättningar till att utföra en god omsorg. Bostaden och dess närliggande miljö är utformad för att ge lugn där det behövs och stimulera till aktivitet där det är önskvärt. Samtidigt kan vi leva upp till alla de krav som ställs på en modern arbetsmiljö. Boendets utemiljö smälter ihop med skogsmiljön som finns i anslutning till tomten. I det natursköna närområdet finns gott om promenadstråk där omsorgstagare och personal kan röra sig i naturen utan intryck från tung trafik, bebyggelse och folkmassor.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Verksamheten bedrivs dygnet runt där omsorgstagarna, i sin hemmiljö, alltid har personal nära till hands med individuellt anpassad service. Syftet med LSS-insatsen gruppbostad är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. I det dagliga arbetet innebär det att vi arbetar utifrån den enskildes genomförandeplan för att stötta omsorgstagaren i alla de moment som behövs för att vardagen ska fungera. Det kan handla om att stötta vid städ, tvätt, matlagning, handling och vid fritidsaktiviteter. Stödet är individuellt utformat och beroende på personens förmågor och dagsform så varierar personalens arbetsuppgifter. Ibland behöver personalen till stor del utföra uppgifter och andra gånger går arbetet till större del ut på verbal stöttning och pedagogisk hjälp.
Utöver boendeverksamheten bedriver vi daglig verksamhet som är integrerad i boendemiljön, där uppgifterna är individuellt anpassade efter vilka behov, förmågor och intressen som de enskilda omsorgstagarna har. Syftet med LSS-insatsen daglig verksamhet är att erbjuda den enskilde en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, struktur och värme för att säkerställa att omsorgstagarna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Viktiga verktyg i arbetet är genomförandeplaner, bemötandeplaner och dokumentation. Arbetssätten kommer baseras på kunskap och erfarenhet för att ge omsorgstagarna en trygg och likvärdig omsorg.Kvalifikationer
Vi söker dig som ser vikten av att arbeta likvärdigt gentemot omsorgstagarna och har ett genuint intresse av att ständigt utveckla arbetssätten för att ge dem vi är till för bästa möjliga omsorg och bemötande. Vi ser att du behöver vara mycket samarbetsorienterad med god kommunikativ förmåga, ödmjukhet och prestigelöshet. Med andra ord: en riktig lagspelare!
För att bli aktuell för tjänsterna krävs godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, vårdarutbildning med påbyggnad, skötarutbildning, barnskötare med lägst två års utbildning eller annan utbildning som vi anser lämplig för verksamheten, t.ex. beteendevetenskaplig eller pedagogisk utbildning på högskolenivå om minst 120 hp.
Eftersom vi bedriver integrerad daglig verksamhet behöver du som personal vara särskilt idérik och kreativ när det kommer till att förstå omsorgstagarnas individuella drivkrafter och utifrån det kunna utforma stimulerande och meningsfulla arbetsuppgifter.
Tidigare erfarenhet av arbete med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser vi som meriterande, likväl som erfarenhet från arbete med utmanande beteende.
I tjänsten kommer du att hantera läkemedel och medicintekniska produkter. Därför är det ett krav att du kan ta emot delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Du ska ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Vi gör många resor, både inom ramen för den dagliga verksamheten och på omsorgstagarnas fritid. Tjänsten förutsätter därför B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 207/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen
Enhetschef
Carl Berg 0470-43962
9800783