Områdeschef till Oxelösund
Vill du göra verklig skillnad i en verksamhet där produktion, kvalitet och människor står i fokus?
Nu söker vi en områdeschef för kunds räkning i Oxelösund för ett 6 månaders konsultuppdrag.
Om tjänsten
Som områdeschef har du ett helhetsansvar för att produktionen fungerar effektivt och i samklang med övriga delar av verksamheten. Ditt uppdrag är att säkerställa optimala flöden, hög kvalitet i leveranser samt bidra till ökad lönsamhet - genom ett engagerat, närvarande och målinriktat ledarskap.
Du leder ett team av kompetenta medarbetare och ingår i det operativa produktionsledningsteamet. Tillsammans driver ni daglig styrning, förbättringsarbete och skapar en arbetsmiljö där säkerhet, trivsel och prestation går hand i hand.
Önskad start omgående efter överenskommelse,
Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag, viss flexibilitet bör finnas om behov uppstår.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ansvarar du för att leda och utveckla den dagliga produktionen genom att planera, prioritera och fördela arbetet i linje med verksamhetens mål. Du säkerställer att produktionen fungerar genom dagliga rundor, pulsmöten och kontinuerlig uppföljning av resultat, samtidigt som du arbetar proaktivt med arbetsmiljö, säkerhet och efterlevnad av skyddsregler.
Du har personalansvar, vilket innefattar bemanning, arbetstidsgodkännande, ledighetsplanering och medarbetarsamtal. Tillsammans med ditt team driver du förbättringsarbete, projekt, skyddsronder och utvecklar arbetsrutiner samt kompetens- och utbildningsmatriser.
Du ansvarar även för uppföljning av avvikelser, förebyggande underhåll samt mindre inköp inom din avdelning. Rollen kräver ett närvarande ledarskap och en stark förmåga att omsätta mål till handling - du rapporterar direkt till Produktionschefen och har tydliga mandat inom personal- och produktionsstyrning.
Vem är du?
Vi tror att du är en trygg, lyhörd och tydlig ledare med erfarenhet från produktionsmiljö och tidigare haft personalansvar.
Du har ett öga för struktur, trivs i en roll med högt tempo och brinner för att utveckla både människor och processer. Du har förmåga att snabbt identifiera förbättringspotential och driver förändring med tydlig kommunikation och ett inkluderande ledarskap.
Du har också god förståelse för arbetsmiljö-, miljö- och säkerhetsfrågor, samt vana vid att arbeta målstyrt och processorienterat. Erfarenhet av D365 eller andra affärssystem är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
