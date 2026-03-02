Områdeschef
2026-03-02
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Om tjänsten
Tingsryds kommun söker en engagerad och erfaren områdeschef inom omsorg funktionsnedsättning. I rollen ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom ditt område. Du är en viktig kultur- och värdegrundsbärare och bidrar till att skapa en hållbar och tillitsbaserad arbetsmiljö där både medarbetare och omsorgstagare står i centrum. Du har ansvar för budget, kvalitet, personal, arbetsmiljö samt utvecklingsarbete. Rollen kräver nära samarbete med verksamhetschef, kollegor inom Omsorg Funktionsnedsättning samt andra funktioner inom kommunen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar
• Leda, utveckla och följa upp verksamheten inom ditt område.
• Personal- och arbetsmiljöansvar inklusive arbetsledning, schemaplanering och kompetensutveckling.
• Ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och resursplanering.
• Säkerställa kvalitet enligt gällande lagar, riktlinjer och mål.
• Arbeta med ständiga förbättringar och omvärldsbevakning.
• Säkerställa god samverkan internt och externt, inklusive samarbete med anhöriga, myndigheter och andra aktörer.
• Bidra till utvecklingen av verksamheten genom delaktighet i strategiska processer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Erfarenhet av ledarskap, gärna inom omsorg funktionsnedsättning eller liknande verksamhet.
• Goda kunskaper om relevant lagstiftning inom LSS och SoL.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
• En strukturerad och trygg ledarstil med förmåga att analysera komplexa situationer.
• God samarbetsförmåga och en vilja att driva verksamheten framåt.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Korta beslutsvägar och en verksamhet där vi arbetar nära varandra.
• En engagerad arbetsgrupp och stöd av erfarna kollegor.
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
• Introduktion och kompetensutveckling.
• Friskvårdsbidrag. Ersättning
